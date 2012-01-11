«Наша Украина» требует моратория на закрытие украиноязычных школ

«Наша Украина» требует от Верховной Рады принять постановление о моратории на закрытие украиноязычных школ и призывает поддержать такое решение все политические и общественные силы страны.

Как сообщает пресс-служба партии, соответствующий проект постановления авторства депутатов от «Нашей Украины» Андрея ПАРУБИЯ, Владимира КАРПУКА и Николая КУЛЬЧИНСКОГО предлагает ввести мораторий на закрытие общеобразовательных учебных заведений с украинским языком обучения в административно-территориальных единицах Украины, где такие учебные заведения составляют менее половины от их общего количества.

«Законодательная инициатива, представленная сегодня в парламенте, имела целью прекратить незаконное закрытие школ, в частности в Донецкой и Луганской областях, которое вопреки воле учителей, учеников и их родителей инициировала местная власть при попустительстве министра-украинофоба Дмитрия ТАБАЧНИКА. Однако парламентское большинство отказалось поддержать предложение «нашеукраинцев», - отмечают в партии.

Народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» А.ПАРУБИЙ, представляя в парламенте проект постановления, заявил, что за прошлый год в Украине закрыты 83 украиноязычные школы.

«Мы видим, как власть системно проводит политику по закрытию и уничтожению украинских школ, доводя родителей до отчаяния и попыток самосожжения в случае продолжения нарушения прав их детей на образование на государственном языке», - сказал он.

«Какие-либо оправдания властью закрытия этих школ нехваткой бюджетного финансирования, на фоне невиданного роста расходов в госбюджете на обслуживание органов центральной власти, не могут быть приняты», - убеждены в «Нашей Украине».

«Парламентское большинство, руководствуясь политическими мотивами и пытаясь в очередной раз прогнуться перед Россией, ведет целенаправленную политику по уничтожению украинского языка», - прокомментировал голосование в парламенте А.ПАРУБИЙ. Он заверил, что «Наша Украина» и в дальнейшем будет защищать школы от закрытия по всему государству.

В партии напоминают, что «нашеукраинцы» последовательно выступают в защиту педагогов – оказывают правовую и информационную помощь родительским комитетам школ, которые закрываются, лично неоднократно посетили Донецкую область, где сложилась критическая ситуация вокруг этого вопроса, поддерживают школы учебниками и подпиской качественной украиноязычной прессы.