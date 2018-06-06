Дневник митингующего: ох, нелегкая это работа!

Платные митинги. Массовка, к которой лидеры партий обращаются с высоких трибун. «Политические туристы», о которых они же с презрением говорят на пресс-конференциях.

Профессиональных участников митингов можно презирать за «продажность» или свысока похваливать. Например, за то, что помогают перераспределять скопившиеся в одних карманах дензнаки по линии "политики-народу". Сами же участники политических массовок относятся к своей работе как… к работе. Которая должна быть выполнена хорошо, и, разумеется, оплачена.

Понедельник 9.00 Место сбора. Человек 30 подпирают стенку у входа в метро. – Привет - Привет! – Сигаретки нет? – Уже нет. Мы тут практически все друг друга знаем. Если не лично, то шапочно… Не так давно те же «звенья» ходили на другую акцию… Ждем… 9.15 Подлетает «руководство». Еще только утро, а у нее уже плохое настроение. Уже успели на хвост наступить? Или это – профессиональное? Так сказать, для удержания подчиненных в узде? - Чего стоим, … вашу?! Быстро построились в колонну по пять человек, сейчас пересчет будет! Быстро, я сказала! Народ без особой охоты отлипает от стенки. Недовольно ворчим, но указания девицы выполняем. Человеку между прочим, тоже нелегко приходится. Одновременно пытается выстроить нас в колонну и переписать своих подопечных в потрепанный блокнотик. «Непыльную» работенку на митингах получить не так просто, как это кажется со стороны. На такую работу нанимают «десятками» или «звеньями». Десятник лично отвечает за свое «звено». И лично же набирает в него людей из числа собственных знакомых.

У одинокого «митингующего» практически нет шансов оказаться в числе платных участников. Тем более «устроиться на работу» прямо на митинге. Его радушно примут, дадут постоять рядом и даже подержаться за флажок. Но это и все.

Такая схема дает надежные гарантии, что информация, к примеру, о размере оплаты на митинге или о количестве людей из наемной массовки в общем числе митингующих (в зависимости от акции и времени суток этот показатель может доходить до 98-99%) останется достоянием узкого круга лиц. В случае малейшего подозрения в причастности к распространению «закрытой» информации с «митинговой работы» увольняют без объяснения причин. И главное – так же, как нанимали – звеньями. Разумеется, прежде, чем распускать язык, человек трижды подумает. Ведь ему придется объясняться уже не с работодателем, на которого в общем-то плевать, а со своими друзьями и знакомыми, которых он, выходит, подставил.

Среда 13.00 Ура! Еда!!!! Десятник раздает пластиковые коробочки. Это что?! Я с отвращением тыкаю вилкой в соевую сосиску, которая выглядит примерно так же, как и холодная пресная гречка. - Сашка, не кривись! Вон на митинге у Черновецкого вообще чуть с голода не сдохли, еще и сидеть не разрешали! Хмыкаю в ответ и направляюсь с выданным «обедом» к ближайшей урне(иногда, действительно, лучше ограничиться водой). На этом митинге «сотники» тщательно следят за тем, чтобы мы не оставляли мусор. Перерыв подходит к концу. Пора на передовую…

Митинги бывают разные. Это очень заметно со стороны. Но не меньшее число различий видно и изнутри. К примеру, на митингах БЮТ всегда «военная» организация. Отлынивать не дадут никому. Зато четкий график – 2 часа активно машем и кричим, 2 – отдыхаем на травке. Организаторы следят, чтобы звенья менялись.

На акциях Партии регионов практически никогда не следят за тем, насколько устают люди, оказавшиеся в первых рядах. А бывают и такие митинги (как, например, у Черновецкого), где выданный флаг сам по себе – уже роскошь… На него хоть опереться можно. На таких митингах сидеть нельзя – вычтут деньги из зарплаты.

Четверг 15.20 На сцене появляется некто в костюме. И начинает вещать о том, как абсолютно правы они, и глубоко не правы оппоненты. Все делают вид, что внимательно слушают, хотя и не понимают ни единого слова. - Ребята, теперь все дружно кричим: «Мы за завод!» - инструктирует нас товарищ из руководства. - Мы за завод! – послушно несется со всех сторон. 15.24 - А что за завод? – по толпе проносится шепоток. - Ха! Можно подумать, я знаю, - я весело улыбаюсь, продолжая орать заученную фразу. Первое правило профессионального митингующего: умение вовремя спрятаться от журналистов с успехом заменяет знание сути вопроса. Большинство из наемной массовки не имеет ни малейшего понятия, какого черта они вообще здесь стоят. Такие как я узнают об этом, рассматривая надписи на флагах и футболках. Редко, но попадаются экземпляры, которым абсолютно ни о чем не говорят названия вроде БЮТ и Партия регионов.

Поэтому не стать потенциальной жертвой любопытства медиа – весьма важный навык. Тот, кого угораздило «попасть в кадр», смело может ставить крест на своем заработке. А может быть и на «карьере», если не повезет еще больше, и «сотники» запомнят его лицо.

Пятница 16.40 Соседняя палатка ходором ходит. Там явно пьяная разборка, многоэтажный мат, да такой, что хоть в тетрадочку записывай! Разъяренное руководство идет разбираться с пьяными придурками. - О, видать, сегодня эта компания останется без зарплаты. Я, соглашаясь, коротко киваю.

На большинстве митингов очень строгий контроль в плане алкоголя. И если курить можно спокойно, то за намек на запах спиртного выгоняют без возможности еще раз «подработать» у тех же нанимателей. Нельзя мусорить, и упаси Бог оставить на траве пакет из-под сока. В таких случаях «профи» не пытаются пронести даже бутылку пива. Нет, специально «шмонать» на входе не будут. Но если поймают – разбираться не будут тоже. Но бывают и такие акции, где на пиво смотрят сквозь пальцы.

Воскресенье 18.00 Ура! Наконец-то финиш! Сотник собирает флаги, и я устало падаю на траву, раскинув руки. 18.10

- Все быстро строятся по пять! Последний пересчет! Кто бы знал, как не хочется вставать! А придется. Становимся в колонну и терпеливо ждем, пока нас посчитают и проведут перекличку. - Хорошо. Все есть. Ребята, зарплата будет через час.

Зарплату выдают только по списку. Обязательное условие – присутствие на последней перекличке. Если ты прозевал этот момент, не отозвался, не обратил внимания, что тебя по ошибке не посчитали и так далее – с заработком можешь проститься. И не имеет значения, сколько часов ты простоял с флагом в руках, насколько честно выполнял свою работу и сколько народу тебя при этом видело. Никакие объяснения и оправдания в таких случаях не работают. Зато четко работает система штрафов. Вся выданная вначале митинга символика и атрибутика (флаги, накидки, футболки, кепочки…) сдается сотнику. И горе тому, кто не сможет вернуть хоть один предмет. Вычтут из зарплаты.

Александр Малышевский

От автора: надеюсь, после всего сказанного вы понимаете, почему я не подписываюсь своим именем – просто не имею права подставлять свое звено. И еще хочу сказать, что меня абсолютно не трогает, какими словами политики, которые нам платят, называют таких как я в присутствии журналистов. И чем они клянутся, утверждая, что на их акциях стоят только те, что «за идею», а не «за деньги». Я честно делаю свою работу и получаю честно заработанные деньги. Думаю, далеко не все граждане Украины могут с полным правом сказать о себе то же самое.

В любом случае, для множества киевских студентов, митинги – не последний вид заработка, поэтому лично я никого не в чем упрекать бы не стал.