Дневник митингующего: ох, нелегкая это работа!
На митингах БЮТ всегда «военная» организация... Регионалам дела нет, как устают люди в первых рядах... У Черновецкого иногда выданный флаг сам по себе – уже роскошь, на него хоть опереться можно...
Платные митинги. Массовка, к которой лидеры партий обращаются с высоких трибун. «Политические туристы», о которых они же с презрением говорят на пресс-конференциях.
Профессиональных участников митингов можно презирать за «продажность» или свысока похваливать. Например, за то, что помогают перераспределять скопившиеся в одних карманах дензнаки по линии "политики-народу". Сами же участники политических массовок относятся к своей работе как… к работе. Которая должна быть выполнена хорошо, и, разумеется, оплачена.
Понедельник 9.00Место сбора. Человек 30 подпирают стенку у входа в метро. – Привет - Привет! – Сигаретки нет? – Уже нет. Мы тут практически все друг друга знаем. Если не лично, то шапочно… Не так давно те же «звенья» ходили на другую акцию… Ждем…9.15Подлетает «руководство». Еще только утро, а у нее уже плохое настроение. Уже успели на хвост наступить? Или это – профессиональное? Так сказать, для удержания подчиненных в узде? - Чего стоим, … вашу?! Быстро построились в колонну по пять человек, сейчас пересчет будет! Быстро, я сказала! Народ без особой охоты отлипает от стенки. Недовольно ворчим, но указания девицы выполняем. Человеку между прочим, тоже нелегко приходится. Одновременно пытается выстроить нас в колонну и переписать своих подопечных в потрепанный блокнотик.
- Чего стоим, … вашу?! Быстро построились в колонну по пять человек, сейчас пересчет будет! Быстро, я сказала!
Народ без особой охоты отлипает от стенки. Недовольно ворчим, но указания девицы выполняем. Человеку между прочим, тоже нелегко приходится. Одновременно пытается выстроить нас в колонну и переписать своих подопечных в потрепанный блокнотик.«Непыльную» работенку на митингах получить не так просто, как это кажется со стороны. На такую работу нанимают «десятками» или «звеньями». Десятник лично отвечает за свое «звено». И лично же набирает в него людей из числа собственных знакомых.
У одинокого «митингующего» практически нет шансов оказаться в числе платных участников. Тем более «устроиться на работу» прямо на митинге. Его радушно примут, дадут постоять рядом и даже подержаться за флажок. Но это и все.
Такая схема дает надежные гарантии, что информация, к примеру, о размере оплаты на митинге или о количестве людей из наемной массовки в общем числе митингующих (в зависимости от акции и времени суток этот показатель может доходить до 98-99%) останется достоянием узкого круга лиц. В случае малейшего подозрения в причастности к распространению «закрытой» информации с «митинговой работы» увольняют без объяснения причин. И главное – так же, как нанимали – звеньями. Разумеется, прежде, чем распускать язык, человек трижды подумает. Ведь ему придется объясняться уже не с работодателем, на которого в общем-то плевать, а со своими друзьями и знакомыми, которых он, выходит, подставил.
Среда 13.00Ура! Еда!!!! Десятник раздает пластиковые коробочки. Это что?! Я с отвращением тыкаю вилкой в соевую сосиску, которая выглядит примерно так же, как и холодная пресная гречка. - Сашка, не кривись! Вон на митинге у Черновецкого вообще чуть с голода не сдохли, еще и сидеть не разрешали! Хмыкаю в ответ и направляюсь с выданным «обедом» к ближайшей урне(иногда, действительно, лучше ограничиться водой). На этом митинге «сотники» тщательно следят за тем, чтобы мы не оставляли мусор. Перерыв подходит к концу. Пора на передовую…
- Сашка, не кривись! Вон на митинге у Черновецкого вообще чуть с голода не сдохли, еще и сидеть не разрешали!
Хмыкаю в ответ и направляюсь с выданным «обедом» к ближайшей урне(иногда, действительно, лучше ограничиться водой). На этом митинге «сотники» тщательно следят за тем, чтобы мы не оставляли мусор. Перерыв подходит к концу. Пора на передовую…
Митинги бывают разные. Это очень заметно со стороны. Но не меньшее число различий видно и изнутри. К примеру, на митингах БЮТ всегда «военная» организация. Отлынивать не дадут никому. Зато четкий график – 2 часа активно машем и кричим, 2 – отдыхаем на травке. Организаторы следят, чтобы звенья менялись.
На акциях Партии регионов практически никогда не следят за тем, насколько устают люди, оказавшиеся в первых рядах. А бывают и такие митинги (как, например, у Черновецкого), где выданный флаг сам по себе – уже роскошь… На него хоть опереться можно. На таких митингах сидеть нельзя – вычтут деньги из зарплаты.
Четверг 15.20На сцене появляется некто в костюме. И начинает вещать о том, как абсолютно правы они, и глубоко не правы оппоненты. Все делают вид, что внимательно слушают, хотя и не понимают ни единого слова. - Ребята, теперь все дружно кричим: «Мы за завод!» - инструктирует нас товарищ из руководства. - Мы за завод! – послушно несется со всех сторон. - Ха! Можно подумать, я знаю, - я весело улыбаюсь, продолжая орать заученную фразу.
- Ребята, теперь все дружно кричим: «Мы за завод!» - инструктирует нас товарищ из руководства.
- Мы за завод! – послушно несется со всех сторон.15.24- А что за завод? – по толпе проносится шепоток.
- Ха! Можно подумать, я знаю, - я весело улыбаюсь, продолжая орать заученную фразу.Первое правило профессионального митингующего: умение вовремя спрятаться от журналистов с успехом заменяет знание сути вопроса. Большинство из наемной массовки не имеет ни малейшего понятия, какого черта они вообще здесь стоят. Такие как я узнают об этом, рассматривая надписи на флагах и футболках. Редко, но попадаются экземпляры, которым абсолютно ни о чем не говорят названия вроде БЮТ и Партия регионов.
Поэтому не стать потенциальной жертвой любопытства медиа – весьма важный навык. Тот, кого угораздило «попасть в кадр», смело может ставить крест на своем заработке. А может быть и на «карьере», если не повезет еще больше, и «сотники» запомнят его лицо.
Пятница 16.40Соседняя палатка ходором ходит. Там явно пьяная разборка, многоэтажный мат, да такой, что хоть в тетрадочку записывай! Разъяренное руководство идет разбираться с пьяными придурками. - О, видать, сегодня эта компания останется без зарплаты. Я, соглашаясь, коротко киваю.
- О, видать, сегодня эта компания останется без зарплаты.
Я, соглашаясь, коротко киваю.
На большинстве митингов очень строгий контроль в плане алкоголя. И если курить можно спокойно, то за намек на запах спиртного выгоняют без возможности еще раз «подработать» у тех же нанимателей. Нельзя мусорить, и упаси Бог оставить на траве пакет из-под сока. В таких случаях «профи» не пытаются пронести даже бутылку пива. Нет, специально «шмонать» на входе не будут. Но если поймают – разбираться не будут тоже. Но бывают и такие акции, где на пиво смотрят сквозь пальцы.
Воскресенье 18.00Ура! Наконец-то финиш! Сотник собирает флаги, и я устало падаю на траву, раскинув руки.
Сотник собирает флаги, и я устало падаю на траву, раскинув руки.18.10
- Все быстро строятся по пять! Последний пересчет! Кто бы знал, как не хочется вставать! А придется. Становимся в колонну и терпеливо ждем, пока нас посчитают и проведут перекличку. - Хорошо. Все есть. Ребята, зарплата будет через час.
Кто бы знал, как не хочется вставать! А придется. Становимся в колонну и терпеливо ждем, пока нас посчитают и проведут перекличку.
- Хорошо. Все есть. Ребята, зарплата будет через час.
Зарплату выдают только по списку. Обязательное условие – присутствие на последней перекличке. Если ты прозевал этот момент, не отозвался, не обратил внимания, что тебя по ошибке не посчитали и так далее – с заработком можешь проститься. И не имеет значения, сколько часов ты простоял с флагом в руках, насколько честно выполнял свою работу и сколько народу тебя при этом видело. Никакие объяснения и оправдания в таких случаях не работают. Зато четко работает система штрафов. Вся выданная вначале митинга символика и атрибутика (флаги, накидки, футболки, кепочки…) сдается сотнику. И горе тому, кто не сможет вернуть хоть один предмет. Вычтут из зарплаты.
Александр Малышевский
От автора: надеюсь, после всего сказанного вы понимаете, почему я не подписываюсь своим именем – просто не имею права подставлять свое звено. И еще хочу сказать, что меня абсолютно не трогает, какими словами политики, которые нам платят, называют таких как я в присутствии журналистов. И чем они клянутся, утверждая, что на их акциях стоят только те, что «за идею», а не «за деньги». Я честно делаю свою работу и получаю честно заработанные деньги. Думаю, далеко не все граждане Украины могут с полным правом сказать о себе то же самое.
В любом случае, для множества киевских студентов, митинги – не последний вид заработка, поэтому лично я никого не в чем упрекать бы не стал.