Нардеп придумал, как вывести на чистую воду чиновников-коррупционеров

Народный депутат, заместитель председателя политсовета «Нашей Украины» Виктор МАТЧУК предложил поправку к Закону «Об основах предотвращения и противодействия коррупции в Украине», согласно условиям которой госслужащие будут вынуждены декларировать свои расходы, превышающие сумму в 15 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», такое предложение он озвучил в парламенте, поскольку сегодня законопроект с поправками вносится на рассмотрение Верховной Рады для включения в повестку дня сессии.

По мнению народного депутата, такая поправка даст ответ на вопрос: соотносятся ли прибыли украинского госслужащего с его расходами. «Если расходы превышают доходы, то этот человек с большой вероятностью либо вор, либо коррупционер», - заметил В.МАТЧУК.

По его словам, предложенная норма является вполне европейской, но очерченная в поправке сумма расходов адаптирована к украинским реалиям.

«В соответствии с действующим законодательством, чиновники в Украине обязаны декларировать лишь те расходы, которые превышают 150 тысяч гривен. В Европе госслужащий должен декларировать те расходы, которые отвечают размеру его месячной платы, а в Украине госслужащие получают от 1800 до 15 тысяч гривен. Следовательно, обязательному декларированию должны подлежать те расходы, которые составляют или превышают 15 тысяч гривен, - отметил он. – Потому что сейчас человек за год может сделать сотню покупок по 149 тысяч гривен и при этом графа «расходы» в декларации может быть пустая».

«Надеюсь, эту поправку поддержат те народные депутаты, которые неистово «борются» с коррупцией пока лишь на словах», - подчеркнул В.МАТЧУК.