Студенты штурмуют Верховную Раду - охрана вытесняет

Охрана вытесняет из здания Верховной Рады пикетирующих, которые выступают против принятия закона о высшем образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня утром около 50 участников пикета вошли в здание по адресу: ул. Грушевского, 18/2, где проходит заседание Согласительного совета председателей фракций и руководителей парламентских комитетов.

Охрана парламента не пропустила их за рамку, стоящую на входе в здание.

Молодые люди принесли небольшую коробку, перевязанную бантом, как подарок народным депутатам.

В данный момент охрана вытесняет студентов из здания, но они хотят пообщаться с депутатами. Участники пикета выкрикивают: «Депутаты, идите к нам», «ЛУЦКИЙ (председатель Комитета ВР по вопросам образования – УНИАН), иди сюда».

Время от времени между молодыми людьми и охранниками возникает толкотня.