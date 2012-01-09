В Донецке появились листовки с призывом к борьбе (фото)

В Донецке неизвестные расклеили листовки, которые призывают к свержению власти и борьбе за будущее Украины. Об этом сообщает пресс-служба гражданского движения «Спільна справа».

На листовках размещена фотография известной скульптуры Ивана Шадра «Булыжник - оружие пролетариата», под которой приводятся немного измененные строки из одноименной песни Александра Харчикова.

«Робость не к месту, хватит терпеть;

Бей наотмашь шлёппера-вора!

Слава героям, иудам-смерть!

Булыжник – оружие шахтёра!»

«Вставай народ на борьбу за свое выживание», - призывают авторы листовок.

Как сообщалось, на днях неизвестные залили синей краской рекламный щит с поздравлением Президента Виктора Януковича с годом чемпионата Европы-2012 по футболу в Ровенской области.

Ранее новогодние биллборды Януковича также разрисовали краской в Чернигове и Львове.

В связи с этим Львовская областная администрация разослала распоряжение, согласно которому на районных глав администраций возлагается ответственность за состояние биллбордов с изображением Януковича.

Тиждень