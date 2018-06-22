Удержится ли губернатор Тернопольщины после пресловутого ДТП?

Для главы Тернопольской облгосадминистрации Валентина Хоптяна новогодние праздники прошли не так, как привыкло областное начальство.



По Украине разлетелась информация о его причастности к аварии в Хмельницкой области, случившейся незадолго до нового года, в которой погиб человек. Попытка губернатора опровергнуть эту информацию вызвала еще большее недоверие.



Во-первых, причиной ДТП стал автомобиль, который до 27 декабря руководитель области использовал как служебный.



Второе: оказался этот автомобиль в «ненужное» время в соседней области, в Чемеровецком районе, куда Валентин Хоптян 31 декабря уехал к семье.



На этом перечень досадных случайностей не исчерпывается - главу обладминистрации утром 31 декабря видели на автомобиле аналогичной марки и модели на предновогодней ярмарке в Тернополе. А депутат облсовета Василий Хоминец при сессии 5 января заявил, что запомнил номера «Тойоты», на которой Хоптян приехал на ярмарку, ВО 5555 АР.



Журналисты же 5-го канала утверждают, что имеют свидетелей, которые видели автомобиль Toyota Land Cruiser в кортеже, с которым руководитель Тернопольщины приехал домой в родной Чемеровецкий район.



Не много ли для «стечения обстоятельств»?



Сам глава области информацию тележурналистов отрицает. Говорит, что приехал на Хмельнитчину домой за женой на собственном автомобиле Suzuki Grand Vitara, после чего отправился с ней в Киевскую область к тестю праздновать Новый год.



Другие «совпадения» Хоптян объясняет: утром его действительно могли видеть в джипе Toyota, но совершенно другом - принадлежащем облавтодору. Как в Чемеровецком районе оказалась злополучная Toyota Land Cruiser, которую тернопольский глава еще недавно использовал в служебных целях, он не подозревает - авто, мол, уже использует совершенно другая структура.



Глава обладминистрации убеждает: к аварии непричастен, как и его водители, в момент столкновения он был совсем в другом месте, и предлагает следователям это проверить с помощью радиоразведки - по месту нахождения в момент аварии его мобильного телефона.



Собственно, правоохранители еще должны дать ответ на многие вопросы. Скажем, кто и зачем снял номера с опрокинутого джипа сразу после аварии? Чья кровь на подушке безопасности, которую увидел руководитель фирмы такси, прибыв на место аварии после получения информации о том, что один из его автомобилей попал в аварию. Почему водитель джипа скрылся с места происшествия, а на следующий день таки пришел с повинной? Почему журналистам не дают доступа к автомобилю Toyota Land Cruiser, который после аварии поместили на штрафплощадку?





Хочется верить, что ответы на них найдутся до 20 января. Именно к этой дате Виктор Янукович поручил министру внутренних дел Виталий Захарченко доложить ему о результатах расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП со смертельным исходом 31 декабря 2011 года в Чемеровецком районе Хмельницкой области.



Президент также поручил министру «принять исчерпывающие меры для полного, объективного и беспристрастного расследования».



В области само событие вызвало немалый резонанс.



На официальном сайте областной организации ВО «Батькивщина» в материале «Хоптян пытался отпираться от смертельного ДТП на Хмельнитчине». Сказано, что «по словам Василия Деревляного (нардеп, председатель областной организации ВО «Батькивщина». - Авт.), в Toyota Land Cruiser, которая в Чемеровецком районе Хмельницкой области выехала на встречную полосу и столкнулась с такси, был глава Тернопольской ОГА Валентин Хоптян».



Мол, об этом Деревляному сообщили его источники в ГАИ.



Хоптян в ответ заявил, что за обвинения, не подкрепленные никакими доказательствами, подаст в суд.



Активно обсуждают аварию и читатели местных сайтов, оставляя свои комментарии под материалами о резонансном ДТП.



Один из корреспондентов выдвинул следующую гипотезу: в джипе мог ехать не сам глава обладминистрации, а его сын...



Защитники Хоптяна видят во всем происки оппонентов, которые таким образом уже начали готовиться к выборам.



Большинство, правда, пишут, что вина губернатора уже якобы доказана. И призывают наказать виновников, отстранить губернатора от должности на время расследования, предлагают ему подать в отставку. С аналогичным предложением (о временном лишении Валентина Хоптяна должности) к руководству государства 5 января обратились и депутаты облсовета.



Между тем один из местных сайтов со ссылкой на собственные источники уже приводит фамилии экс-губернатора Тернопольщины Юрия Чижмаря и Михаила Цимбалюка, которых вроде бы на Банковой рассматривают как преемников Хоптяна.



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В целом местные политические эксперты сходятся во мнении, что в дальнейшем уже не будут иметь значения ни слова главы обладминистрации, ни его оппонентов. Жители края составили свое мнение, и не изменят ее до появления каких действительно неопровержимых доказательств.



И это мнение может быть не в пользу Хоптяна.



Андрей Вацик



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