С предпринимателей авансом собирают налоги - те вспоминают 90-тые

Гражданское движение «Вперед!» возмущено тем, что с предпринимателей заранее собирают налоги. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе движения.

Законы экономики опровергнуты украинской властью: налоги собираются до того, как будут заработаны деньги, отметил сопредседатель Гражданского движения «Вперед!» Андрей ПАНАЭТОВ, комментируя заявление Николая АЗАРОВА об ожидаемом улучшении в украинской экономике в 2012 году. По словам сопредседателя общественной организации, такие прогнозы может давать только человек, который не имеет никакого отношения к реальной экономике.

«В этом году предпринимателям ежеквартально авансом нужно заплатить четвертую часть от оплаченных в прошлом году налогов. Где такое видано, чтобы налоги платились до того, как будут заработаны деньги?! Это противоречит экономическим законам. Вспомним парней середины 90-х годов в спортивных костюмах и с золотыми цепями – их также не очень интересовало, откуда торговцы турецкого товара будут брать деньги за «крышу», – заявил А.ПАНАЭТОВ.

По его мнению, не может развиваться экономика в стране, где власть пытается имитировать работу и выбивает из предпринимателей деньги на зарплаты и пенсии накануне выборов. «В развитых странах экономическое благосостояние базируется на мелких и средних предпринимателях, которые сами обеспечивают себя и дают работу другим. Именно они формируют львиную долю поступлений в государственные бюджеты. Наша же власть принимает налоговые кодексы и другие законы, которые ставят таких предпринимателей на границу выживания, не говоря уже о создании возможностей для развития», – отметил сопредседатель «Вперед!».

По мнению А.ПАНАЭТОВА, если власть не повернется лицом к предпринимателям и не начнет с ними диалог на уровне партнеров сейчас, то через несколько лет в Украине просто не с кого будет собирать налоги.

Напомним, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ спрогнозировал, что 2012 год будет лучше 2011 года, ведь наработано очень много, заложен надежный фундамент развития, и уже в следующем году Украина может выйти на уровень 2007 года по уровню валового внутреннего продукта. В то же время премьер отметил, что каждая гривня должна быть обязательно подкреплена экономикой.