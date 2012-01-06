Служба в органах самоуправления адаптируется к госслужбе

С целью информирования общественности Министерство юстиции обнародовало проект закона "О службе в органах местного самоуправления".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, законопроект был разработан министерством в рамках проведения в стране административной реформы и одобрен правительством 21 декабря 2011 года.

Как сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, целью проекта закона является оптимизация управленческой деятельности в органах местного самоуправления. В частности, реформирование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации должностных лиц, обновления методологического и регулятивного фундамента правового обеспечения службы в органах местного самоуправления.

Кроме того, предлагается адаптировать основы службы в органах местного самоуправления к Закону Украины “О государственной службе” - условиях поступления на службу в органы местного самоуправления, порядок ее прохождения и прекращения, правовой статус служащих органов местного самоуправления, принципы их социальной и правовой защиты.

Реализация закона должна способствовать построению в Украине профессиональной и эффективной службы в органах местного самоуправления, которая будет обеспечивать эффективную деятельность органов местного самоуправления и предоставления качественных услуг гражданам.

С проектом можно ознакомиться на сайте Министерства юстиции в рубрике «Обсуждаем законопроекты».

Пресс-служба напоминает, что в Украине продолжается административная реформа, инициированная Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

26 февраля 2010 года глава государства создал Рабочую группу по законодательному и институционному обеспечению реформ Комитета по экономическим реформам, которую возглавил министр юстиции А.ЛАВРИНОВИЧ.

В рамках первого этапа административной реформы, который длился на протяжении 2011 года, произошла оптимизация системы центральных органов исполнительной власти и государственной службы.

В рамках второго этапа планируется оптимизировать систему местных органов исполнительной власти и реформировать местные государственные администрации.