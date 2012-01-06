Комитет ВР обсудил закон о земле

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений предлагает ограничить площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут предоставляться в аренду для ведения товарного сельскохозяйственного производства.

Как сообщает Информационное управление парламента, об этом шла речь во время рассмотрения профильным комитетом сравнительной таблицы ко второму чтению законопроекта "О рынке земель".

В частности, на последнем заседании комитета в среду обсуждались положения документа о предельных размерах земельных участков, которые могут находиться в частной собственности и в аренде физического лица.

Законопроектом предлагается установить, что в частной собственности одного физического лица могут находиться земельные участки, предназначенные для ведения товарного сельскохозяйственного производства, личного крестьянского хозяйства, фермерского хозяйства общей площадью не более 100 гектаров.

Планируется также определить, что в общую площадь земельных участков для ведения товарного сельскохозяйственного производства в собственности одного гражданина Украины включается площадь земельных участков, которыми этот гражданин владеет на праве общей частичной собственности. Предлагается не распространять эту норму на членов семьи и родственников владельца (дети, родители, родные и двоюродные братья и сестры, дедушка, бабушка, дядя и тетя, племянники).

Во время обсуждения отмечалось также, что общая площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения для ведения товарного сельскохозяйственного производства, которая может находиться в аренде одного лица, не может превышать 6000 гектаров сельскохозяйственных угодий на территории одного района и не больше 5% процентов площади сельскохозяйственных угодий на территории области.

Председатель комитета Григорий КАЛЕТНИК отметил, в частности, что после вступления закона в действие все договоры аренды должны оставаться действительными до момента их окончания.