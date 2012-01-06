В Ровно решили выкупить памятник Нилу Хасевичу

Ровенский горсовет решил выкупить у Ровенского института Межрегиональной академии управления персоналом памятник художнику, активному общественному и политическому деятелю, члену Организации украинских националистов и Украинской главной освободительной Рады Нилу Хасевичу.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли на сессии депутаты Ровенского городского совета.

В канун сессии областная организация Украинской народной партии обратилась к городскому председателю Ровно Владимиру ХОМКО с предложением выкупить памятник у МАУП, от и установить на улице имени Н.Хасевича или рядом с ней в сквере у железнодорожного вокзала.

«Существование в Ровно памятника известному борцу за независимость Украины оказалось под угрозой. Монумент, который в свое время был изготовлен на средства Межрегиональной академии управления персоналом и стоил около 70 тыс. грн., в настоящее время «завис» между владельцами (МАУП) и потенциальными покупателями», - отмечалось в заявлении областной организации УНП.

Проблема с монументом возникла в связи с имущественными вопросами, связанными с прекращением с 25 ноября 2011 года существования Ровенского института МАУП.

Депутаты Ровенского горсовета решили изыскать средства на выкуп памятника и создали комиссию, которая определит место его установки.