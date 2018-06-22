Патриарх Филарет: Неправда действует, но ей придет конец

Приближается один из величайших украинских праздников - Рождество Христово. В каком состоянии его встречает украинская церковь? Какие последствия трансформации рождественских традиций? Каковы перспективы объединения Украинской православной церкви? На эти и другие вопросы в интервью УНИАН ответил Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Святейший Патриарх Филарет.

Ваше Святейшество, недавно Благодарственный молебен по случаю завершения 2011 года на Владимирской горке отслужил Митрополит Одесский Агафангел. И все руководство страны молилось вместе с ним. Представители других конфессий приглашены не были. Как Вы относитесь к тому, что Президент отдает предпочтение одной конфессии?

Мы чувствуем, что Виктор Федорович предпочитает Московский патриархат, но нас это не беспокоит - чтобы нам не мешали расти, укрепляться и распространять Киевский патриархат во всех областях Украины.

В начале президентства Виктора Януковича была попытка "преодоления раскола", как выразился патриарх Кирилл. "Преодоление раскола" по мнению Москвы - это ликвидация Киевского патриархата путем присоединения его к Московскому. Но они потом увидели, что из этого ничего не выйдет, потому что не только Киевский патриархат стал на защиту себя, а нас стали защищать и патриотические общественные организации, и политические партии, и Америка, и Европа. Поэтому постепенно это прекратилось.

Президент заявляет о своем равном отношении ко всем конфессиям. Возможно, на уме у него такое есть, но все же он считает себя верным Московскому патриархату и этого не скрывает. У нас нет к нему претензий в том случае, если это не пропагандируется по радио и телевидению, иначе народ воспринимает это как приверженность только к одной Церкви. Вспомним, как себя вели предыдущие президенты - и Кучма, и Ющенко - они посещали на Рождество и на Пасху и Владимирский собор, и Киево-Печерскую Лавру, и Андреевскую церковь, и собор Святого Василия Великого УГКЦ. И это была демонстрация равного отношения ко всем конфессиям.

А Виктор Федорович демонстрирует повсюду посещение им только храмов Московского патриархата. Это не совсем правильно.

Вы отметили, что Московский патриархат в Украине таки имеет определенные преимущества. Какие именно?

Во-первых, поддержка Московского патриархата на Востоке Украины. Там вся власть поддерживает Московский патриархат.

В Киеве дают десятки миллионов гривен на ремонт Киево-Печерской Лавры. Причем, дают не музею, а именно Церкви, монастырю. Выделяют земельные участки в Киеве преимущественно Московскому Патриархату. Но мы на это не обращаем особого внимания. Почему? Потому в перспективе видим, что в Украине будет одна церковь. Если они построят тот собор на Лыбидской - он будет в Киеве, и поэтому украинский, а не русский. Пусть строят. И они строят, и мы строим.

Надеюсь, что мы все же построим одну Православную церковь - и тогда все эти храмы будут принадлежать ей. А если мы будем протестовать, чтобы они не строили, то это будет означать, что мы не допускаем развития Украинской православной церкви.

На сегодня какие Вы видите перспективы объединения? Кто тормозит этот процесс? Ведь при Ющенко казалось, что вопрос создания Украинской поместной церкви вот-вот разрешится...

К концу правления Виктора Ющенко мы начали подготовку к диалогу с УПЦ Московского патриархата. Эта подготовка шла успешно. Но когда к власти пришел Виктор Янукович, а Патриархом избрали митрополита Кирилла, то ситуация изменилась, так как Кирилл поставил целью ликвидировать самостоятельность и независимость УПЦ и непосредственно подчинить украинскую церковь Московскому синоду. Поэтому переговоры с Киевским патриархатом были им помехой и Кирилл способствовал тому, чтобы они прекратились. А митрополит Владимир терял здоровье, поэтому не мог активно противостоять.

Но это не значит, что переговоры прекратились навсегда. В самом Московском патриархате весь епископат и духовенство разделилось на две части: одна резко промосковская, которую представляет митрополит Агафангел, а вторая, как ее называют - "автокефалистская", которая хочет сохранить статус самостоятельной и независимой Церкви. И вторая часть значительно преобладает над промосковской. Так, если она существует и к тому же большая - это залог того, что переговоры возобновятся, причем в направлении построения единой Поместной церкви.

Что касается Автокефальной Церкви, то она аморфна и маловлиятельна в обществе. По социологическим опросам, к ней принадлежит около 1,5% населения, почти все ее приходы сосредоточены в Галичине. Ей искусственно придавали важный общегосударственный статус, поскольку в действительности она слабенькая и маленькая. Там всего 500-600 действительно действующих приходов. Епископы есть, а приходов в них, за исключением Галиции, нет. А кроме того, есть несколько архиереев, которые не хотят объединения с Киевским патриархатом. Они рады бы объединиться с Московским.

Почему?

Потому что зависимые от Москвы.

Мы уже трижды подходили с ними к вопросу объединения. И каждый раз спотыкались об один и тот же камень - об Патриарха Филарета. Они хотят, чтобы я покинул пост Патриарха и чтобы Собор избирал нового, другого.

Но Вы говорили, что не против оставить Патриарший престол, если будет создана Украинская поместная церковь...

Да, но при условии объединения Киевского патриархата, Московского и Автокефальной Церкви в одну Церковь. И не только объединения, но и признания Украинской поместной церкви, в том числе и Москвой. И тогда, если я не буду нужен, то готов покинуть пост. Потому миссия моя будет исполнена - единая Украинская церковь будет. А пока мы идем к этому, то я не имею права уходить и не уйду с этой должности, пока буду жив. Потому что надо работать на создание единой Поместной православной церкви.

Какой фактор может повлиять на РПЦ, чтобы они нас признали? Что должно такое произойти?

Господь, который руководит и церквями, и странами, и каждым человеком, может создать такие условия, что выхода не будет другого, как признать Украинскую церковь автокефальной.

Приведу исторический пример. Болгарская церковь 70 лет не признавалась Константинопольским патриархом. Проходили десятилетия, церковь существовала, как существует Киевский патриархат, но ее не признавал Константинопольский патриарх. А потом была война и была победа в этой войне Советского Союза. Болгария стала социалистической страной, Турция была побеждена, а Вселенский Патриарх - в Турции. То есть сложились такие исторические условия, что Вселенский Патриарх вынужден был признать Болгарскую церковь.

Какими будут исторические условия для признания Киевского патриархата, как сложатся взаимоотношения и государств, и церквей - мы не знаем. Но они сложатся так, что и Москва вынуждена будет признать Украинскую церковь

А у сегодняшней власти в принципе есть амбиция создать единую украинскую церковь. Существует ли какой-то диалог между вами и властью?

Я не знаю мыслей нынешнего Президента. Но какие бы они ни были, они не играют решающей роли, потому что эти вопросы решает сама церковь. Если взять президента Ющенко, то он был за создание единой церкви. Но не достиг этой цели. Не все зависит от президента. Президенты могут способствовать, а решать не могут, у них нет власти над церковью. И церковь сама должна решить этот вопрос.

В каком состоянии Украинская православная церковь встречает Рождество в этом году?

Мы должны благодарить Бога, за то, что мы имеем. А у нас очень много - мы имеем свободу, мы имеем возможность строить храмы, мы имеем возможность свободно проповедовать Евангелие. Мы полностью независимы от государства в постановке епископов, священников, перестройке церкви. За все это надо благодарить Бога.

Да, у нас есть трудности. Но трудности нужны. И скорби нужны. И препятствия нужны. Вы скажете: "Как так?" А для того, чтобы выявить, на что способен человек, какой он - хороший или злой. Как вы узнаете, что человек добрый, если не через испытание? В страданиях проявляется сущность.

Так же и в отношении народа. Например, есть такие соблазны Украину снова к России присоединить. И многие хотели бы вернуться в ярмо. Поэтому Украина и испытывается: достойна она иметь государство или нет. Без этих искушений мы не станем крепче. А пройдя их, мы защитим свою государственность, если хотим. Вот с таким настроением мы и должны встречать Рождество - с Божьей помощью преодолеть трудности и испытываться.

Что такое Рождество? Это пришествие Сына Божия в мир. Он становится человеком. Соединяется с человечеством. Поэтому и в колядках поется: "Ой радуйся, земле, Сын Божий родился". Это значит, что с нами, с людьми, Бог. А если с нами Бог, то мы можем победить всякое зло. Ибо кто может победить Бога? Без Бога ничего не совершается. Ибо все по Его воле или по Его попущению. И если не попустит Бог, то и дьявол не может соблазнять. Что бы не было тяжелого в нашей жизни, мы все победим, ибо с нами Бог.

Чувствуете ли Вы трансформацию рождественских традиций? Сейчас Рождество, как собственно и Пасху, и другие крупные православные праздники, отмечает все больше украинцев, многие идут в церковь, но это больше как дань моде. Религиозные праздники становятся светскими...

Мы чувствуем. Например, в Америке уже не приветствуют: "С Рождеством Христовым!" А приветствуют: "С праздником!" Праздник есть. А какой - уже вычеркнули. И в Европе тоже уже публичную демонстрацию символов христианства запрещают.

Мы чувствуем это отступление от христианских идеалов. Церковь выступает против того, чтобы Рождество Христово превращалось в обычный светский праздник, «второй Новый год».

Рождество Христово - это религиозный праздник, который касается вечности, который имеет отношение к каждому человеку. Он дает ответ на вопрос: вечная жизнь, или со смертью для нас все прекращается? Учит смыслу этой земной жизни, а не просто установленное в целях собраться поесть и попить.

Для чего Сын Божий родился? Для того, чтобы ты не умер, чтобы ты жил вечно! И не только душой, но и жил вечно телом. Ведь придет время воскресения из мертвых. Христос воскрес - и ты воскреснешь для вечности. Но для которой - блаженной с Богом, или для вечных мук за грехи? Это зависит от тебя, какой выбор ты делаешь здесь, в этой жизни.

Поэтому церковь и проповедует религиозное содержание Рождества Христова, напоминая о жизни вечной.

Все христиане западного обряда и большинство православных отмечают Рождество и другие неподвижные праздники по григорианскому календарю. Нужна и возможна ли реформа, по которой Украина бы тоже перешла на новый календарь?

По новому календарю празднует все христианские праздники не только католическая и протестантская церкви, но и подавляющее большинство православных. И только пять - Иерусалимская, Русская, Украинская, Грузинская и Сербская - празднуют по старому, Юлианскому календарю.

Но надо сказать, что по отношению к астрономическому календарю и Юлианский календарь устарел, и Григорианский уже устарел. С точки зрения науки или христианского вероучения нетрудно до перехода на новый стиль. Но есть психологическая преграда. Люди настолько привыкли к Юлианскому календарю, что не хотят от него отступить.

В 20-е годы при Советском Союзе Русская Церковь, например, делала попытку перейти на новый стиль. Но народ не пошел. Было так: 25 декабря на праздник Рождества Христова в храме никого не было, а 7 января, в будний день, полные храмы были.

А еще нужно учитывать, что в церквях, которые приняли новый стиль, часто происходили разделения - одни соглашались перейти, другие - нет. Вот в Чикаго, где я не раз бывал с пастырскими визитами, потому что там большая украинская диаспора, есть два греко-католических храма, которые стоят рядом. В одном служат по новому стилю, а в другом - по старому.

Возможность перейти на новый стиль есть. Все зависит от самого верующего народа: захочет он - церковь перейдет. Не хочет - будет держаться обычая.

Ваше Святейшество, не могу не спросить у Вас о ситуации политической: что Вы лично чувствуете, когда следите за политическим процессами в Украине сегодня?

Первое. Я постоянно говорю одно: чиновники, получившие власть от Бога, должны руководствоваться правдой. Если они не руководствуются правдой - это значит, что и с ними будут поступать не по правде. Ибо Господь сказал: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Поэтому когда чиновники принимают какие-то решения, они должны прежде думать - правду они делают, или нет? Ибо за неправду их рано или поздно спросят - если не люди, то Бог обязательно! Придет для каждого суд Божий.

Второе. Всякая власть от Бога. Власть - а не человек, который эту власть имеет. Ибо человек может быть и грешником, и преступником, и тираном, что мы видим из истории. А потому знание, что власть - от Бога, накладывает на носителя власти большую ответственность. Ибо тот, кто дал, спросит отчета!

А кто получил власть, должен служить прежде всего народу, который его избрал, а не себе. Или президент, или депутат, или другие чиновники - слуги народа.

Мы же видим в Украине, как много чиновников не выполняют своих обязанностей, не служат народу, а служат себе, что выражается в собственном обогащении. Ибо поскольку власть дает возможность распределять имущество народное - каждый нечестный чиновник хочет от этого имущества можно больше себе оторвать.

Но все эти неурядицы, которые есть в Украине, и их исправление зависят не только от Президента ...

Но он задает тон...

И он задает тон, и ему задают тон. Но те, что задают тон - они в тени, их не видно. А виновных в этих трудностях и неурядицах много. Каждый, кто живет не по правде и действует не по правде, - виновный в этом. Он создает эту атмосферу. Посмотрите - президенты меняются, а нечестные чиновники как были, так и есть ...

Господь все это терпит - но до времени, ибо дает каждому грешнику возможность покаяться. А кто не кается - тот будет наказан. Так же, как было в советские времена. Разрушали храмы, расстреливали священников, отправляли их в Сибирь, на Соловки. Все это Господь видел и отпускал, но до времени. Неправда действовала до определенного предела. Так и здесь - действует неправда, но ей придет конец. А предел возлагает Бог.

Той лжи 20-30-х годов Господь положил предел войной. Война началась - прекратились и разрушение храмов, и расстрелы священников, и преследования церкви. И стали все ходить в храмы и молиться. Как Господь положит эту границу и сколько Господь будет терпеть в наше время - увидим. Господь все видит и все держит. И от Него зависит наша жизнь и благополучие, и от наших поступков. Мы сами, своими обманами, своими грехами, беззакониями, или наоборот - добрыми делами и правдой, создаем в стране атмосферу.

В свое время, когда только арестовали Юлию Тимошенко, Вы предлагали взять ее на поруки. Судья Киреев Вам отказал. Сейчас она уже в колонии. Чтобы Вы пожелали Тимошенко, Луценко и другим заключенным оппозиционерам накануне Рождества?

То, что случилось с Юлией Тимошенко, Юрием Луценко и с другими - надо перенести мужественно. В этом испытании крепнет дух человека.

Надо вспоминать многострадального Иова. Он страдал не потому, что был виноват. А потому, что Господь его испытывал. И после заболевания проказой, после того, как все отказались от Иова, он сказал: "Господь дал - Господь взял. Пусть имя Господне будет благословенно отныне и до века". Поэтому и вышел победителем из испытания.

Мы от Бога должны принимать не только приятное, но и неприятное. Почему и Тимошенко, и Луценко проходят такие тяжелые испытания? Потому что сильные. Иов был сильным, и выдержал. И Господь Иову после испытания дал вдвое больше: богатства, отар, земли, детей. Поэтому на испытаниях их жизнь не заканчивается...

Украинцев всегда пытались делить: по берегам Днепра, по политическим предпочтениям, религиозным убеждениям и тому подобное. Каков Ваш рецепт для объединения нашего народа?

Рецепт для объединения - отказ от самолюбия, от служения себе, своим собственным интересам. Объединяет только любовь. Любовь объединяет мужа и жену, детей и родителей, друзей. Так же любовь объединяет весь народ. Чем больше будет любви в нас друг к другу, тем крепче будут семья и общество, и само государство.

Почему украинцы разъединяются? Посмотрите хотя бы на времена Гетманщины. Появлялись то один гетман, то второй гетман, то один атаман, то второй атаман. Каждому хотелось не подчиняться начальнику, а самому быть начальником. Но не бывает так, что все управляющие! Если мы это "атаманство" выбросим из своей жизни, тогда мы объединимся.

В церкви происходит то же. Почему церковь разделилась на Западную и Восточную? Причина одна - властолюбие. И одних, и других. И сейчас в Украине разделение церковное является потому, что властолюбие Москвы не позволяет украинскому народу иметь свою единую церковь.

Но вспомните, они тоже были в подобном положении! Когда образовалось Московское княжество, они же разделили Киевскую митрополию и отделились от нас, создали Московскую митрополию. Почему? Потому что стали отдельным княжеством. А почему они теперь, когда украинский народ получил свое независимое государство, не хотят, чтобы он имел свою церковь? Причина - властолюбие. Но против этого надо бороться.

Ваше Святейшество, что бы Вы пожелали украинскому народу в канун Рождества?

Я хотел бы пожелать, чтобы Господь был милостив к нашим неправдам, к нашим грехам. Чтобы помог нам укрепить наше государство, отказаться от эгоизма и стать на путь правды. Желаю каждому христианину помнить о своих обязанностях перед Богом и ближними. Желаю каждому быть членом Церкви Христовой не только по имени, но и самой жизнью, т.е. не только называться христианином, а действительно им быть, исполняя заповеди Божьи. И желаю всем здоровья и долголетия для того, чтобы творить добрые дела.

Беседовала Анна Ященко.