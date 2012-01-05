В «Батькивщине» решение Харьковского суда назвали маразмом

Решение Харьковского окружного административного суда о запрещении устанавливать палатки и проводить пикетирование Качановской колонии нарушает демократические нормы.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил заместитель председателя Харьковской областной организации политической партии ВО «Батьківщина» Валерий ДУДКО.

«Решение суда отнести агитационные палатки к малым архитектурным формам – маразм. Мы в очередной раз сталкиваемся с беззаконием. Решение суда – это нарушение демократических норм», - сказал В.ДУДКО.

По его мнению, палатки «Батьківщини» никоим образом не мешали ни движению транспорта, ни прохожим.

«Палатки никому не мешали, они не стояли на проезжей части, не стояли и на бордюре, они были установлены на вытоптанной земле», - отметил В.ДУДКО.

Он подчеркнул, что сегодня члены «Батьківщини» снова придут под стены Качановской колонии, однако каждый активист будет принимать участие в акции как физическое лицо. Палатки участники акции устанавливать не планируют.

«Если мне как физическому лицу суд запретит пикетировать, тогда я уйду», - сказал В.ДУДКО.