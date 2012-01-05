Бекешкина прогнозирует «бунт на корабле» за год до президентских выборов

В случае дальнейшего падения рейтингов Виктора Януковича провластные элиты выйдут из-под его контроля примерно за год до президентских выборов 2015 года, прогнозирует директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Рейтинги власти — и избирательные, и доверия — неумолимо падают, и в обозримом будущем у власти вряд ли найдется достаточно «гречки», чтобы досыта накормить народ. А советы вроде того, чтобы всем дружно взяться за лопаты и самим обеспечивать себя капустой, рейтинги не поднимут. Тем более что потенциальный электорат имеет возможность постоянно лицезреть, как «рубят капусту» власть имущие», — сказала И.Бекешкина в интервью ZN.UA.

Согласно последним исследованиям нескольких социологических фирм, если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, по партийным спискам их выиграла бы оппозиция. По декабрьским данным «Демократических инициатив», партии власти (ПР, КПУ) в сумме набирают 26,2% (от тех, кто собирается участвовать в выборах), а оппозиция («Батьківщина», «Фронт змін», «УДАР» Кличко) — 36%.

«Однако власть, предвидя подобные коллизии, предусмотрительно изменила закон о выборах, возвратив старый надежный „лом“ — мажоритарку. В самом деле, в 1998 году партии, которые позиционировались как партии власти — НДП и СДПУ(о) — получили 9,02%, а прошедшие в Верховную Раду оппозиционеры в сумме — 53,7%. Какое сложилось большинство? Прокучмовское. Та же ситуация повторилась и на следующих парламентских выборах 2002 года: прокучмовские «За Еду» и СДПУ (о) вместе — 18,94%, оппозиция — 57,68%. Какое вышло большинство? Прокучмовское», — напомнила социолог.

«Так что пропрезидентское большинство в будущей Верховной Раде будет обеспечено, независимо от результатов по партийным спискам. Однако все далеко не так радужно для власти. Лояльность мажоритарщиков (и не только их) будет прямо пропорциональна президентскому рейтингу Януковича. И если рейтинг действующего президента сохранит нынешнюю динамику, то бунт на корабле вполне возможен, но не раньше, чем за год до президентских выборов, которые и могут привести к изменению власти, поскольку по нынешней Конституции не парламент в Украине наделен решающим голосом», — считает И.Бекешкина.

«Все это отнюдь не означает, что предстоящие выборы малосущественны. Я бы их назвала разведкой боем, а „последний и решительный“ состоится в 2015 году (хотя, может, и раньше)», — резюмировала социолог.