У Кличко возмущаются тем, как распоясались чиновники на дорогах

Фракция партии «УДАР» в Ивано-Франковском областном совете будет требовать на очередной сессии, которая состоится 5 января, заслушать информацию правоохранительных органов об аварии, произошедшей в Тисменицком районе при участии кортежа из шести джипов.

Об этом говорится в заявлении партии «УДАР», переданном УНИАН.

«Мы будем требовать от правоохранительных органов правдивой информации об этом ДТП, к которому, вероятно, причастные автомобили, принадлежащие то ли высоким чиновникам, то ли правительственным структурам. Этот вопрос должен быть рассмотрен в первую очередь, до начала слушания других вопросов», – заявил председатель Ивано-Франковской областной организации партии «УДАР» Роман ЧЕРНЕГА.

«Сегодня в Украине штрафы и наказания для нарушителей дорожного движения якобы усилены, но действуют эти правила только для простых украинцев, которых продолжают останавливать и штрафовать. Для авто с «особыми» номерами не действуют ни правила дорожного движения, ни правила безопасности на дороге. Эти машины, владельцы которых чувствуют свою полную безнаказанность, носятся без тормозов, на безумной скорости, а их водители не несут никакой ответственности за ДТП, даже если в них травмируются или погибают люди», – говорится в заявлении партии.

В партии «УДАР» отмечают, что практика замалчивания информации о ДТП при участии автомобилей, принадлежащих высокопоставленным должностным лицам, становится нормой.

В свою очередь, представители Тернопольской областной партийной организации партии «УДАР» считают необходимым заслушать на сессии облсовета информацию о ДТП, к которому, по показаниям очевидцев, может быть причастен автомобиль губернатора Тернопольской области. «Мы требуем от правоохранителей прозрачного расследования и честной информации об аварии, в которой погиб человек. Нужно назвать имена виновников, чтобы они понесли наказание», – говорится в заявлении партии.

Как сообщал УНИАН, 1 января с.г. в селе Майдан Тисменицкого района в Прикарпатье произошла авария при участии кортежа из шести джипов. Кортеж двигался со скоростью около 160 км/ч в пределах населенного пункта и сопровождался машиной ГАИ. В результате аварии две машины повреждены, в кювете оказался микроавтобус. В минивене пассажиров не было. Впрочем, кортеж на аварию не обратил внимания и продолжил движение, не притормозив.

По информации СМИ, работники ГАИ из города Калуш, прибывшие по вызову, фиксировать дорожное происшествие отказались, объясняя это тем, что территория не находится в их подчинении.

Между тем, в пресс-службе ГАИ Ивано-Франковской области опровергли информацию о том, что аварию в селе Майдан устроил кортеж гостей Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, который на новогодние праздники прибыл в резиденцию Гута, находящуюся на расстоянии 22 км от места аварии.

Кроме того, 31 декабря в Хмельницкой области автомобиль «Toyota Land Cruiser» столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП один пассажир «ВАЗа» погиб, водитель и другой пассажир травмированы. Водитель автомобиля «Toyota» после совершения ДТП с места события скрылся.

1 января в тернопольских интернет-изданиях появилась информация, что якобы в том автомобиле «Toyota Land Cruiser» находился председатель Тернопольской ОГА Валентин ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию и отметила, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился в гостях у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что на автомобиль «Toyota Land Cruiser» был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской областной госадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, который принадлежит одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был разорван и он возвращен владельцам, сообщило УМВД.