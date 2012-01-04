Томенко: вертолетная площадка в Каневе уже съела 100 миллионов
Говорит, пора власти отвечать за действия
Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что нынешним высокопоставленным должностным лицам необходимо научиться отвечать за свои действия.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, реакция чиновников нынешней власти на критику удивительно напоминает реакцию должностных лиц, которые только что зашли в свои кабинеты.
В действительности, напомнил он, Украина готовится «отмечать вторую годовщину власти ЯНУКОВИЧА», а это, по его убеждению, означает, что чиновникам уже нужно научиться отвечать за свои действия, а не искать виновных в предыдущем периоде.
Н.ТОМЕНКО считает, что «два года - достаточный срок, чтобы и ошибки предыдущей власти исправить, и виновных привлечь к ответственности, и самим продемонстрировать свой профессионализм».
По словам Н.ТОМЕНКО, несмотря на все внутренние «разборки» в нынешней власти, гуманитарная политика была и остается «политикой ЯНУКОВИЧА-ТАБАЧНИКА, что бы другие чиновники ни говорили».
Что касается гуманитарных проектов предыдущего Президента Виктора ЮЩЕНКО, то, по убеждению Н.ТОМЕНКО, у нынешней власти за два года было время расследовать злоупотребление, если они имели место, и найти виновных.
Вице-спикер напомнил, что в свое время инициировал расследование использования бюджетных средств при реализации ряда гуманитарных проектов. Так, по его обращению Счетная палата и ГлавКРУ предоставляли информацию о неэффективно использованных средствах в 2007-2008 годах во время строительства Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине. В то же время он обратил внимание на то, что, насколько он информирован, Генеральная прокуратура ни при предыдущем Президенте, ни при нынешнем результаты расследований в суд не передавала. «Ни одним из генеральных прокуроров, ни предыдущим, к которому, как известно, нынешняя власть относилась с уважением, ни нынешним, дела до конца не расследованы и не переданы в суд», - отметил Н.ТОМЕНКО.
Он напомнил, что неоднократно обращал внимание предыдущей власти на проблемы с реставрацией объектов Шевченковского национального заповедника в Каневе. «Стоит отметить, что после того, как новая власть заявила, что наведет порядок, я ни разу не слышал о том, чтобы кто-то понес ответственность за возможные злоупотребления, а суд принял какие-либо решения в отношении должностных лиц, которые занимались этими проектами во времена предыдущей власти», - отметил Н.ТОМЕНКО.
В то же время, по его словам, Шевченковский национальный заповедник страдает уже из-за результатов так называемой быстрой реконструкции новой власти, и именно новой власти нужно отвечать за свои действия.
Вице-спикер сообщил, что «если нынешняя власть не способна завершить расследования по использованию бюджетных средств при строительстве этих резонансных проектов, мы готовы в Верховной Раде провести комитетские слушания на базе Комитета по вопросам культуры и заслушать информацию Генеральной прокуратуры как за предыдущий период, так и за нынешний».
«Тем более, это важно ввиду того, что страна давно должна была бы готовиться к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко, но пока еще, кроме рекордных сроков строительства самой дорогой в мире вертолетной площадки возле могилы Тараса Шевченко, активности власти по другим направлениям не наблюдается», - сказал он.
Н.ТОМЕНКО также прибавил, что сумма бюджетных средств, выделяемых на строительство этой площадки, «которая уже давно превысила 100 миллионов и всячески скрывается властью, приближается к сумме расходов на реконструкцию всего заповедника».