Томенко: вертолетная площадка в Каневе уже съела 100 миллионов

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет, что нынешним высокопоставленным должностным лицам необходимо научиться отвечать за свои действия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, по его словам, реакция чиновников нынешней власти на критику удивительно напоминает реакцию должностных лиц, которые только что зашли в свои кабинеты.

В действительности, напомнил он, Украина готовится «отмечать вторую годовщину власти ЯНУКОВИЧА», а это, по его убеждению, означает, что чиновникам уже нужно научиться отвечать за свои действия, а не искать виновных в предыдущем периоде.

Н.ТОМЕНКО считает, что «два года - достаточный срок, чтобы и ошибки предыдущей власти исправить, и виновных привлечь к ответственности, и самим продемонстрировать свой профессионализм».

По словам Н.ТОМЕНКО, несмотря на все внутренние «разборки» в нынешней власти, гуманитарная политика была и остается «политикой ЯНУКОВИЧА-ТАБАЧНИКА, что бы другие чиновники ни говорили».

Что касается гуманитарных проектов предыдущего Президента Виктора ЮЩЕНКО, то, по убеждению Н.ТОМЕНКО, у нынешней власти за два года было время расследовать злоупотребление, если они имели место, и найти виновных.

Вице-спикер напомнил, что в свое время инициировал расследование использования бюджетных средств при реализации ряда гуманитарных проектов. Так, по его обращению Счетная палата и ГлавКРУ предоставляли информацию о неэффективно использованных средствах в 2007-2008 годах во время строительства Мемориального комплекса памяти жертв голодоморов в Украине. В то же время он обратил внимание на то, что, насколько он информирован, Генеральная прокуратура ни при предыдущем Президенте, ни при нынешнем результаты расследований в суд не передавала. «Ни одним из генеральных прокуроров, ни предыдущим, к которому, как известно, нынешняя власть относилась с уважением, ни нынешним, дела до конца не расследованы и не переданы в суд», - отметил Н.ТОМЕНКО.

Он напомнил, что неоднократно обращал внимание предыдущей власти на проблемы с реставрацией объектов Шевченковского национального заповедника в Каневе. «Стоит отметить, что после того, как новая власть заявила, что наведет порядок, я ни разу не слышал о том, чтобы кто-то понес ответственность за возможные злоупотребления, а суд принял какие-либо решения в отношении должностных лиц, которые занимались этими проектами во времена предыдущей власти», - отметил Н.ТОМЕНКО.

В то же время, по его словам, Шевченковский национальный заповедник страдает уже из-за результатов так называемой быстрой реконструкции новой власти, и именно новой власти нужно отвечать за свои действия.

Вице-спикер сообщил, что «если нынешняя власть не способна завершить расследования по использованию бюджетных средств при строительстве этих резонансных проектов, мы готовы в Верховной Раде провести комитетские слушания на базе Комитета по вопросам культуры и заслушать информацию Генеральной прокуратуры как за предыдущий период, так и за нынешний».

«Тем более, это важно ввиду того, что страна давно должна была бы готовиться к 200-летию со дня рождения Тараса Шевченко, но пока еще, кроме рекордных сроков строительства самой дорогой в мире вертолетной площадки возле могилы Тараса Шевченко, активности власти по другим направлениям не наблюдается», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО также прибавил, что сумма бюджетных средств, выделяемых на строительство этой площадки, «которая уже давно превысила 100 миллионов и всячески скрывается властью, приближается к сумме расходов на реконструкцию всего заповедника».