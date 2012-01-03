Тимошенко передала поздравления из колонии

Защитник экс-премьер-министра Украины Сергей ВЛАСЕНКО передал поздравления от Юлии ТИМОШЕНКО с новогодними и рождественскими праздниками. Об этом сообщает официальный сайтэкс-премьера.

"Я хотел бы передать от Юлии Владимировны поздравления всем с Новым годом и Рождеством Христовым, пожелания всем счастья и добра. Особенно она просила дополнительно поздравить всех тех людей, кто в эту сложную для нее и для всей Украины минуту был рядом с ней и с теми людьми, которые приходили к Лукьяновскому СИЗО, и которые приходили поздравить ее на Новый год в Харькове, Киеве, других городах ", - сказал Сергей ВЛАСЕНКО сегодня журналистам после встречи с Юлией Тимошенко в Качановской исправительной колонии № 54.

"От Юлии Тимошенко самые искренние пожелания. Она надеется, что это тяжелое для Украины время быстро пройдет и все станет на свои места, и Украина продолжит идти в европейском нормальном направлении", - сообщил Сергей ВЛАСЕНКО.