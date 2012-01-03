Губернатор угрожает судом тем, кто обвиняет его в смертельном ДТП

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Валентин ХОПТЯН угрожает подать судебные иски к политикам, которые заявляют о его причастности к дорожно-транспортному происшествию со смертельным последствием в Хмельницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ХОПТЯН заявил сегодня на пресс-конференции в Тернополе.

«Отдельные политические силы в средствах массовой информации пытаются заменить следствие. Я бы не советовал им этого делать. Более того, за распространение неправдивой, непроверенной информации обо мне и членах моей семьи я имею право обращаться в суд. По-видимому, так и сделаю», – сказал В.ХОПТЯН.

Он отметил, что оценку событиям, которые произошли на дороге вечером 31 декабря в Чемеровецком районе Хмельницкой области, должны дать, в первую очередь, правоохранители, основываясь на конкретных фактах.

«Уже возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Там задействованы работники прокуратуры и других правоохранительных органов. Еще раз подчеркиваю – ни я, ни моя семья к этой трагедии не имеют никакого отношения. Это касается и работников администрации, которую я возглавляю, в том числе и водителей», – подчеркнул В.ХОПТЯН.

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, 31 декабря в Хмельницкой области автомобиль «Toyota Land Cruiser» столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП один пассажир «ВАЗа» погиб, водитель и другой пассажир травмированы. Водитель автомобиля «Toyota» после совершения ДТП с места происшествия скрылся.

1 января в тернопольских интернет-изданиях появилась информация о том, что в якобы в «Toyota Land Cruiser» находился председатель Тернопольской ОГА В.ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию, и отметила, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился в гостях у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что правоохранители установили личность водителя, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области, которое СМИ связывали с председателем Тернопольской облгосадминистрации В.ХОПТЯНОМ.

В результате принятых оперативно-розыскных мер выяснилось, что на «Toyota Land Cruiser» был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской областной госадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, который принадлежит одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был расторгнут, и он возвращен владельцам, сообщало УМВД.

Сегодня В.ХОПТЯН заверил, что не имеет отношения к ДТП в Хмельницкой области.