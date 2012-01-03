Министр отправил к Хоптяну следователей из Киева - для осмотра

В Министерстве внутренних дел Украины проверяют информацию о возможной причастности председателя Тернопольской облгосадминистрации Валентина ХОПТЯНА к ДТП со смертельным исходом, которое произошло 31 декабря в Хмельницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

«В связи с тем, что появилась информация, что за рулем автомобиля был губернатор Тернопольской области, выехала следственно-оперативная группа, чтобы опросить, осмотреть губернатора взять с него показания», - сказал В.ЗАХАРЧЕНКО.

При этом он сообщил, что 1 января в правоохранительные органы явился человек, который заявил, что именно он находился за рулем автомобиля «Тойота», который 31 декабря на автодороге Гусятин-Городок в Хмельницкой области, столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2109». Водитель скрылся с места аварии. По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, в результате ДТП один человек погиб, еще двое были госпитализированы.

Также министр сообщил, что из автомобиля «Тойота» были изъяты документы, которые подтверждали, что транспортное средство действительно находилось в аренде Тернопольской облгосадминистрации. Однако сейчас установлено, что договор об аренде автомобиля был разорван 27 декабря.

«Но сейчас эти обстоятельства также выясняются», - отметил В.ЗАХАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по данным милиции, 31 декабря в Хмельницкой области автомобиль «Toyota Land Cruiser» столкнулся с автомобилем «ВАЗ». В результате ДТП один пассажир «ВАЗа» погиб, водитель и второй пассажир травмированы. Водитель автомобиля «Toyota» после совершения ДТП с места происшествия скрылся.

1 января в тернопольских интернет-изданиях появилась информация, что якобы в «Toyota Land Cruiser» находился председатель Тернопольской ОГА В.ХОПТЯН, который вместе со своей женой ехал на новогодние праздники в Чемеровецкий район Хмельницкой области.

2 января пресс-служба ТОГА опровергла эту информацию и отметила, что В.ХОПТЯН вместе с женой с 31 декабря находился в гостях у родственников в Киевской области.

3 января Сектор связей с общественностью Управления МВД Украины в Хмельницкой области сообщил, что работники милиции установили личность водителя, подозреваемого в совершении дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области, которое СМИ связывали с председателем Тернопольской облгосадминистрации В.ХОПТЯНОМ.

В результате принятых оперативно-розыскных мер выяснилось, что на «Toyota Land Cruiser» был выписан временный регистрационный талон, выданный Тернопольской областной госадминистрации. По предварительным данным, автомобиль, принадлежавший одной из коммерческих структур, некоторое время находился в пользовании Тернопольской ОГА, но договор аренды был разорван и он возвращен владельцам, сообщало УМВД.

Сегодня В.ХОПТЯН заверил, что не имеет отношения к ДТП в Хмельницкой области.