В Украине предлагают ввести новый дорожный знак

Партия «Батьківщина» требует от правоохранительных органов провести объективное расследование дорожно-транспортных происшествий, которые вроде бы произошли при участии автомобилей, принадлежащие высокопоставленным должностным лицам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Батьківщина» выражает возмущение в связи с совершенными в Украине всего лишь за два дня нового года несколькими дорожно-транспортными происшествиями, произошедшими по вине государственных чиновников. В партии отмечают, что правоохранительные органы «пытаются скрыть виновников громких аварий при участии кортежа, мчавшего в резиденцию ЯНУКОВИЧА в Гуте, а также другой аварии, в которой погиб человек, – при участии автомобиля руководителя Тернопольской ОГА».

“Последние ужасные ДТП по вине высокопоставленных чиновников свидетельствуют: страна ЯНУКОВИЧА становится все более опасной для жизни. Принадлежность к сине-белой касте освобождает от любой ответственности, а это значит, что можно все. В Украине сейчас чуть ли не ежедневно грабят банки, расстреливая людей, сажают в тюрьму за инакомыслие, уничтожают оппозицию, душат бизнес и свободу слова. Страна безнаказанных преступников при должностях на дорогих авто, способных не останавливаясь переехать любого человека и уничтожить любую жизнь”, - говорится в сообщении.

В “Батьківщині” считают, что сегодня было бы уместно в Украине, особенно в канун Евро-2012, ввести новый знак: «Осторожно, здесь ездит Янукович и Ко».

Партия «Батьківщина» требует от правоохранительных органов провести объективное расследование этих преступлений, открыто назвать виновников, которые должны понести ответственность по закону. А также отчитаться по этому вопросу в Верховной Раде на следующей сессионной неделе.

Как сообщали СМИ, в селе Майдан Тисменицкого района Прикарпатья произошла авария при участии кортежа из шести джипов. Кортеж двигался со скоростью около 160 км/час в пределах населенного пункта и сопровождался машиной ГАИ. Вследствие аварии две машины повреждены, в кювете оказался микроавтобус. В минивене пассажиров не было. Впрочем, кортеж на аварию не обратил внимания и продолжил движение, даже не притормозив.

ГАИшники из города Калуш, прибывшие по вызову, фиксировать дорожное происшествие отказались, объясняя это тем, что территория не относится к их подчинению.

Между тем, в пресс-службе ГАИ Ивано-Франковской области опровергли информацию о том, что аварию в селе Майдан устроил кортеж гостей Президента Виктора ЯНУКОВИЧА, который на новогодние праздники прибыл в резиденцию Гута, находящуюся в 22 км от места аварии.