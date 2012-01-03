Евродепутат: Украина и Польша забрели в темную улицу

Депутат Европейского парламента от Польши Марек СИВЕЦ прогнозирует сложные отношения между Украиной и Польшей в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, такое мнение депутат, входящийт в состав группы социал-демократов (S&D), выразил в своем блоге.

"Украина. Год не будет простым, поскольку забрели в темную улицу. Мы и они. Известно почему. Не выглядит так, что вскоре появятся причины для изменения нынешней ситуации", - написал М.СИВЕЦ.

"Что же делать? Если в деле Юлии ТИМОШЕНКО открытое давление не дало результата, следует подумать, что можно сделать неявными методами...",- считает евродепутат.

М.СИВЕЦ отметил, что будущее Украины будет зависеть от того, какими будут парламентские выборы осенью 2012 года, заметив, что представители Польши должны активно участвовать в наблюдательных миссиях. По его мнению, в случае фальсификаций на этих выборах Украина потеряет возможность получить перспективу членства в ЕС. "Обвинения в фальсификациях однозначно исключат наших соседей из игры за Европу", - написал евродепутат.

Как сообщал УНИАН, после саммита Украина-ЕС в декабре прошлого года М.СИВЕЦ выразил мнение, что Евросоюз не подпишет с Украиной Соглашение об ассоциации до запланированных на осень парламентских выборов.