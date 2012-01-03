Регионал предлагает арестовывать фанов за политические плакаты

Народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (об обеспечении общественного порядка и безопасности до, во время и после проведения футбольных матчей).

Данный законопроект размещен на официальном сайте парламента Украины и им предусмотрены меры для обеспечения правопорядка при проведении Евро-2012.

Документом планируется внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях, дополнив его статьей 173-4, в соответствии с которой скандирование лозунгов ксенофобского, расистского, антисемитского, дискриминационного характера или демонстрация плакатов, баннеров, флагов, штандартов, в том числе политического характера, и других носителей, задевающих честь и достоинство официальных лиц, арбитров, проводящих спортивные соревнования, команды соперника, болельщиков команды соперника, или других лиц до, во время и после проведения спортивных соревнований, - влечет за собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

Также предлагается Кодекс дополнить статьей 173-3. Ею предусмотрено, что нарушение Правил поведения, то есть инициирование драк, участие в драке, а также перемещение между секторами спортивного сооружения, что угрожают общественному порядку и общественной безопасности граждан, - влечет за собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Также предусмотрено, что внесение на территорию спортивного сооружения пиротехнических изделий (петард, файеров, дымовых устройств, бенгальских огней и других опасных устройств), - влечет за собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Использование на территории спортивного сооружения пиротехнических изделий (петард, файеров, дымовых устройств, бенгальських огней, зажженных лент и других опасных для жизни и здоровья предметов), - влечет за собой наложение штрафа от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Бросание в секторы спортивного сооружения и в игровую зону пиротехнических изделий (петард, файеров, дымовых устройств, зажигалок, бенгальских огней, зажженных лент и других опасных для жизни и здоровья предметов) до, во время и после спортивных соревнований, - влечет за собой наложение штрафа от пятнадцати до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до пятнадцати суток.

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что “безответственность лиц, нарушающих общественный порядок и общественную безопасность, влечет за собой негативные последствия насильственных действий, которые иногда невозможно остановить, ухудшение имиджа нашего государства”, поэтому и нужны изменения к КУпАП “с целью обеспечения надлежащей общественной безопасности и общественного порядка до, во время и после массовых спортивных соревнований, особенно в контексте проведения на территории Украины финальной части Евро-2012 по футболу”.

Также предлагается внести изменения в Закон Украины «Об особенностях обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в связи с подготовкой и проведением футбольных матчей». Ими, в частности, предусмотрено, что необходимо иметь внутри спортивного сооружения помещения для размещения работников подразделений быстрого реагирования Министерства внутренних дел Украины для немедленного реагирования в случае возникновения ситуации, угрожающей общественному порядку и общественной безопасности, а также отдельное помещение для временного содержания правонарушителей на время проведения соревнований.