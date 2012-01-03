Министр признает: часто общение власти с народом – «разговор глухого с немым»

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, бывший губернатор Донецкой области Анатолий БЛИЗНЮК признает, что часто общение власти с народом – это «разговор глухого с немым».

Об этом он пишет в своем блоге в интернете, подводя итоги ушедшего 2011 года.

А.БЛИЗНЮК отмечает, что 2011 год был для него «пестрым, хорошим или плохим – нельзя сказать; точно не был однообразным и спокойным».

«Возможно, через некоторое время я оценю его, как год личного развития. В нем было достаточно интересных встреч и разных событий. Уходящий год заставил меня на многое посмотреть по-другому, по-новому», - признался министр.

Он подчеркнул, что с переходом на работу в Киев стал больше «ценить команду» и хотел бы видеть в лице народа единомышленников.

«Работая в Киеве, еще больше начинаешь ценить команду. Мало самому просто знать проблему, даже недостаточно того, что ты сам знаешь, как ее решить. Очень важно иметь команду, настоящих профессионалов в своем деле. Но самое главное – это единомышленники в лице народа, громады», - отметил А.БЛИЗНЮК. При этом он добавил: «Давайте честно скажем, что, к сожалению, единой команды, решающей проблемы, в обществе у нас нет, пока нет. Власть пытается делать реформы, народ пробует сказать свое мнение, но зачастую это напоминает разговор глухого с немым. Именно здесь, в столице, более остро это понимаешь».

Министр отметил, что у власти с народом должен быть «конструктивный диалог».

«Возможно, не все поверят в искренность написанного, но я истинно верую в наше гражданское общество. В ответственную гражданскую позицию, которая начинается с дома. …Свою задачу, как специалиста, я вижу, понимая проблему, предложить оптимальный вариант решения и выходить с этим к нашим гражданам. Для того чтобы люди прониклись этим и вместе с нами решали бы наши проблемы…», - написал в своем блоге А.БЛИЗНЮК.

Справка УНИАН. А.БЛИЗНЮК родился 24.11.1948 г. в г. Краматорске, в 1997-2005 гг. был заместителем, первым заместителем председателя, а затем и председателем Донецкой областной государственной администрации.

В 2005-2010 гг. занимал должность заместителя председателя, а затем председателя Донецкого облсовета.

18 марта 2010 года указом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА был назначен председателем Донецкой облгосадминистрации. 12 июля 2011 г. уволен с этой должности.

В тот же день назначен министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.