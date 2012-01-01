К Тимошенко никого не пускают

Соратники и адвокаты Юлии Тимошенко, этапированной в женскую колонию Харькова, до сих пор не смогли с ней встретиться и не знают, как экс-премьер провела в колонии новогоднюю ночь.

"Мы не знаем, как Юлия Тимошенко встретила Новый год, мы не знаем, как она себя чувствует. Встретиться с ней ни адвокатам, ни народным депутатам не удалось", - сообщила РИА Новостив воскресенье пресс-секретарь харьковского отделения "Батькивщины"Юлия Германова

"Встретиться с ней никому не разрешают, говорят, что сейчас праздничные дни - приходите после 3 января", - добавила она.