Тимошенко встретила Новый год в компании сокамерницы

Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко встретила Новый год в обществе сокамерницы в 54-й Качановской женской колонии в Харькове.

В знак солидарности со своим лидером активисты харьковского отделения "Батькивщины" праздновали приход 2012-го у стен колонии.

Сторонники Тимошенко зажигали бенгальские огни, запустили фейерверк, пили шампанское, а в двенадцать часов, когда наступил Новый год, спели гимн Украины, рассказала пресс-секретарь Харьковской областной организации ВО "Батькивщина" Юлия Германова.

"Мы нарядили елку перед колонией, где сейчас находится Юлия Владимировна. Повесили транспарант "Негодные властные решения принимает власть негодяев". Поддержать Юлию Владимировну пришли более двухсот человек, в том числе и депутаты городского и областного советов от "Батькивщины", - отметила она.

Одновременно экс-премьеру не позволили смотреть новогодний концерт, поскольку ей запрещено общаться с другими заключенными: Тимошенко не только отбывает наказание по приговору, но и находится под следствием по другому уголовному делу.

Напомним, Юлия Тимошенко приговорена к 7 годам лишения свободы по обвинению в превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Накануне Нового года ее этапировали из Лукьяновского СИЗО в Киеве в колонию. 31 декабря народным депутатам удалось передать Тимошенко небольшую передачу к Новому году, но без елки и новогодних украшений.

ТСН