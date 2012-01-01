Кравчук: Россия всегда хотела видеть Украину «под собой»

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК прогнозирует, что цена на российский газ будет пересмотрена, однако украинскую власть будут ожидать не простые переговоры.

Такое мнение он высказал в интервью 5-у каналу.

«Нам нужно понять, что с Россией нам будет тяжело договариваться. У нее другие цели по отношению к Украине», - сказал экс-Президент. По словам Л.КРАВЧУКА, Россия не видит Украину своим реальным, демократическим, равноправным партнером. «Открываю учебник истории, по которому обучаются студенты России. Там написано: «Украина – неестественное государственное образование и как таковое не имеет исторической перспективы». Я задаю вопрос: «Можно вести с неестественным государственным образованием равноправные отношения?», - отметил Л.КРАВЧУК.

По его словам, Россия всегда хотела видеть Украину «под собой».

В то же время Л.КРАВЧУК надеется, что власти все-таки удастся договориться о снижении цены на российский газ. «Верю в то, что в новом году цену на газ пересмотрят. Я думаю, что Россия не выдержит этого натиска и будет вынуждена пересмотреть цену на газ», - сказал он.