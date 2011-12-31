Мэр Одессы списал новогоднее поздравление у российских чиновников

Мэр Одессы не сумел найти нужных слов, чтобы поздравить горожан с Новым 2012 годом. Как выяснили журналисты местных СМИ, поздравление, с которым обратился Алексей КОСТУСЕВ к одесситам, позаимствовано из обращений к россиянам в минувшие годы со стороны высших государственных чиновников Российской Федерации.

Об этом сообщают ряд интернет-изданий, в частности, www.048.ua, которое сопоставило тексты поздравления А.КОСТУСЕВА и российских экс-премьеров, губернаторов Иркутской области, Карелии и других чиновников и выборных лиц.

«Дорогие одесситы! Истекают последние минуты 2011 года. Как всегда, свершения года уходящего не только открывают новые перспективы, но и ставят новые, порой намного более сложные задачи», - так начинается поздравление мэра.

Дословно так же обращались в предыдущие годы к россиянам местные чиновники, указывают журналисты, приводя цитаты новогодних обращений экс-премьеров России Михаила КАСЬЯНОВА президенту Татарстана и Михаила ФРАДКОВА жителям Карелии и Ингушетии, а также множества иных поздравлений жителям российских губерний.

Впрочем, с учетом того, что советником мэра Одессы является российский политтехнолог Сергей НАЗАРОВ, обращают внимание некоторые СМИ, этому вряд ли стоит удивляться.