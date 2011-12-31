Президент ЕНП о переводе Тимошенко: Что дальше, каторжные работы?

Президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС возмущен фактом этапирования бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в колонию с Киевского следственного изолятора.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Поражен, что экс-премьер Украины Юлия ТИМОШЕНКО была отправлена в исправительную колонию. Что дальше - каторжные работы?", - отметил В.МАРТЕНС.

Относительно решения Апелляционного суда города Киева, который оставил без изменений приговор Печерского районного суда Ю.ТИМОШЕНКО, президент ЕНП написал: "В сущности, украинский суд оставил в силе недемократическим и политически мотивированные практики правительства. Жалкие".