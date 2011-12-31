Томенко: этапирование Тимошенко можно объяснить лишь страхом

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что власть своими действиями в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и отменой Дня Свободы создает предпосылки для своего скорого падения.

Об этом он заявил корреспонденту УНИАН.

По словам Н.ТОМЕНКО, власти ментально тяжело понять ценность свободы и ценность того, что народ является высшей властью. Он отметил, что этапирование Ю.ТИМОШЕНКО в колонию и отмену Дня Свободы можно объяснить лишь страхом власти за свою дальнейшую судьбу.

“Поэтому очевидно, то опасение, что повторится ситуация, когда люди не через выборы, а через массовые акции будут требовать от власти исполнять свои обязанности или вообще сменить ее, и вынудило правителей в один день и ТИМОШЕНКО отправить из Киева, и День Свободы отменить”, - сказал вице-спикер.

По его словам, если ситуация будет развиваться и дальше аналогичным образом, то на радио и телевидении скоро запретят упоминать понятие “Помаранчевая революция”.

При этом, убежден Н.ТОМЕНКО, запрет Ю.ТИМОШЕНКО принимать участие в выборах, запрет Дня Свободы или любой другой запрет отношения к нынешней власти в обществе не улучшит. “Ситуация лишь ухудшается. Как ни парадоксально, чем больше свободу запрещают, тем скорее она имеет шанс быть реализованной”, - сказал он.