У Ющенко говорят, что свободу указом уничтожить нельзя

Пресс-секретарь бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Ирина ВАННИКОВА подчеркивает, что свободу нельзя уничтожить, отменив указ о праздновании Дня Свободы.

Об этом она сказала в комментарии УНИАН по поводу указа Президента Виктора ЯНУКОВИЧА о переносе Дня Свободы с ноября на январь и объединения этого праздника с Днем Соборности.

По ее словам, в действительности речь идет о фактической отмене праздника Свободы. «Власть прикрывается тем, что объединяет два праздника в один день, но это сомнительное оправдание, потому что День Соборности и День Свободы - это два исторически разных праздника. Если День Соборности празднуют, базируясь на исторических событиях, то День Свободы это больше праздник духа, который нельзя уничтожить, отменив указ», - подчеркнула И.ВАННИКОВА.

Пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО отметила, что свобода есть в душе у каждого украинца, а следовательно ее нельзя уничтожить, просто отменив указ о праздновании этой даты.

«Если в этом году на Майдане Незалежности 22 ноября было не так много людей, то вы увидите, какое количество украинцев выйдет на Майдан в следующем году в знак протеста из-за отмены указа», - подчеркнула она.

И.ВАННИКОВА назвала символичным, что отмена указа о Дне Свободы совпадает с этапированием экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которая была одним из символов Майдана, в тюрьму. «Власть таким образом демонстрирует свою слабость», - считает пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО.

Она подчеркнула, что отменой указов В.ЮЩЕНКО, заключением Ю.ТИМОШЕНКО нынешняя власть демонстрирует, что способна только что-то уничтожать, ограничивать, сажать, отменять, а не создавать на благо народа, развивать и т.д.

«Это власть уничтожения, а не созидания. Власть боится Майдана, потому что даже елка, которую начали устанавливать именно в день Свободы, выглядит как издевательство над украинскими гражданами», - сказала И.ВАННИКОВА, посоветовав нынешней власти помнить о том, что люди во многих странах мира, в том числе в Москве, выходят на площади с протестом, несмотря на запреты.