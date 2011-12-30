Харьковская милиция подтвердила, что Тимошенко привезли в колонию

Достоверный источник в структурах харьковской милиции подтвердил корреспонденту УНИАН то, что экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 40 минут назад была доставлена в Качановскую женскую исправительную колонию №54 в Харькове.

Ю.ТИМОШЕНКО была доставлена примерно за час до назначенного срока, как это ожидалось, чтобы не придавать этому событию широкой огласки, сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент УНИАН, к моменту прибытия в тюрьму кортежа автомобилей (5-6 авто), среди которых был и спецавтомобиль «Форд» с затемненными окнами, у ворот заведения находилось около 20 журналистов, нескольких активистов «Батькивщины» с партийными флагами и сотрудников милиции.

Правоохранители как и раньше не подтверждают и не опровергают того, что в колонию доставлена Ю.ТИМОШЕНКО.

В эти минуты под стенами колонии продолжается митинг «Батькивщины». Число его участников растет.