Азаров не усматривает политических мотивов со стороны России

Россия в ходе переговоров с Украиной о пересмотре газовых контрактов 2009 года не выдвигает никаких политических требований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня в программе "Экзамен для власти" на Первом национальном телеканале.

"Никакой политики в этом деле российские руководители перед нами не ставят и не видят", – заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, также Н.АЗАРОВ сегодня заявил, что газовые соглашения 2009 года не отвечают уровню стратегического партнерства между Украиной и Российской Федерацией.

Кроме того, сегодня во время общения с пользователями социальной сети Facebook он заявил, что Украина готова рассматривать газовый спор с Россией в Международном арбитраже, если двусторонние переговоры не приведут к снижению цены на газ.