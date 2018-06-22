Украинская Фемида-2011: «Маска, я тебя знаю!»

В 2011 году судили лидеров оппозиции – Юлию Тимошенко и Юрия Луценко, судили чиновников, так или иначе связанных с украинско-российскими газовыми контрактами 2009 года, как то Игоря Диденко и Анатолия Макаренко, судили экс-президента Леонида Кучму, судили тризубовцев, которые отпилили голову Сталину, судили предпринимателей, которые якобы повредили плитку на Майдане, судили студентку, которая жарила яичницу на вечном огне... Список можно долго продолжать.

Председательствующие по громким делам превратились в шоу-звезд. Киреевы и Вовки смотрели на нас с экранов телевизора и колонок газет.

Кто они – те, от решений которых (а есть подозрения, что не ими писаных) зависит дальнейшая судьба подсудимых, а иногда – и судьба Украины?

УНИАН предлагает свой “рейтинг” служителей Фемиды, которые особо отметились в прошлом году.

1. Родион Киреев как олицетворение украинского правосудия

Его имя стало нарицательным. Сегодня Родион Киреев – это олицетворение украинского правосудия со всеми его изъянами.

Работал себе человек в Березанском суде на Киевщине, как вдруг в мае 2011 его переводят в знаменитый Печерский суд, да еще и самое громкое дело ему дают. То, в котором обвиняют экс-премьера, а свидетелями проходят экс-президент, нынешний премьер, прежние министры и высокопоставленные должностные лица. Опытом рассмотрения серьезных дел Родион Киррев щегольнуть не мог – то нарушение правил дорожного движения, то алименты, то неуплата за коммунальные услуги.

Известные юристы убеждены, что судья Киреев был антиконституционнно назначен на эту должность и не имел права вести этот процесс. “Хотя бы потому, что Родион Киреев был переведен в Печерский райсуд Киева указом президента, который явно выходит за пределы его конституционных полномочий”.

Сначала Киреев объявил решение об аресте Тимошенко, обвинив ее в неуважении к суду. А в дальнейшем и осудил экс-премьера к семи годам лишения свободы за превышение должностных полномочий. И не забыл прибавить: учитывая “общественную опасность действий Тимошенко”, он не видит оснований для смягчения приговора.

Трудно представить, почему он соблазнился ролью палача Тимошенко. И он сознательно выбрал этот путь. Иначе бы воспользовался своим правом судьи взять мотивированный самоотвод. То же отсутствие опыта может быть мотивацией для самоотвода.

Позже Венецианская комиссия в своих выводах назвала Киреева «временным судьей».

«В Венеции было отмечено, что временные судьи – те, кто должен проработать 5 лет до получения статуса постоянных – не являются полностью независимыми, поскольку находятся под надзором перед получением назначения. Судья, который судил прежнего премьер-министра, был, в действительности, все еще временным судьей», – отмечается в выводах Венецианской комиссии.

Некоторые старшие и более опытные служители Фемиды не понимали такого шага.

"Когда я увидел по телевизору, как у него дергается бровь, сам весь дрожит - мне стало его жаль. Ушел бы тихонько из этого дела. Лучше бы сказал, что заболел. Брать самоотвод - это смешно. Удовлетворить отвод защиты - тоже не подходит. А из-за болезни уйти - в самый раз", - делился экс-судья Печерского райсуда Николай Замковенко. Впрочем, Киреев согласился. Значит, знал, на что или за что.

Очень метко высказалась о роли судьи в деле Тимошенко Татьяна Монтян: “Бессмысленно обсуждать топор, которым тебе будут отрубать голову, нужно обсуждать руку, которая этот топор держит”.

У нас была одна рука, которая ничего не крала, другая теперь ни на кого не давит.

На протяжении года Киреев засветился и в других громких делах. Например, именно он возобновил уголовное дело против экс-майора Николая Мельниченко.

Но были в деятельности Родиона Киреева и “просветления” в этом году - он освободил под подписку о невыезде активистку объединения "Братство Св. Луки" Анну Синьковую, которую обвиняли в том, что жарила яичницу на Вечном огне в киевском парке Славы.

2. Галина Супрун: “отбелить” Кучму и запроторить Тимошенко

Судья Печерского суда Галина Супрун в этом году вершила правосудие в делам випов – Юлии Тимошенко, ее дочки Евгении, Леонида Кучмы и Леонида Черновецкого.

В мае судья Супрун рассматривала жалобу экс-премьера о возбуждении против нее дела относительно подписания газовых контрактов с Россией. И “неожиданно” признала законным постановление ГПУ.

"Достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и для того, чтобы начать процедуру расследования уголовного дела, а потому жалоба удовлетворению не подлежит. Суд постановил: оставить жалобу Тимошенко без удовлетворения", – объявила госпожа Супрун.

А вот Леонида Кучму судья Супрун от дела Гонгадзе “отмыла”. Служительница Фемиды решила, что в этом случае Генпрокуратура “безосновательно” возбудила уголовное дело относительно экс-президента.

“У первого заместителя Генпрокурора не было достаточных оснований для вынесения постановления о возбуждении уголовного дела, следовательно, жалоба защитников Сергея Ульянова и Виктора Петруненко (адвокатов Кучмы. – Авт.) подлежит удовлетворению”, – говорится в судебном решении.

А еще госпожа Супрун рассматривала иск по адресу дочки Тимошенко Евгении и зятя Шона Карра за перепланировку помещений по улице Шота Руставели в Киеве без соответствующих разрешительных документов. Судья постановила, что за этот суд дочка Тимошенко заплатит 45 гривен.

3. Андрей Трубников: судья "по вызову"

В то время как больная Юлия Тимошенко лежала в СИЗО в ожидании апелляции, ей “дошивали” новое уголовное дело по ЕЭСУ.

Судью Шевченковского райсуда Киева Андрея Трубникова не волновало здоровье Леди Ю: если уж Юлия Владимировна не может дойти до суда, суд придет к ней. Прямехонько в камеру СИЗО.

И вот он в мантии в компании секретаря, следователей СБУ, прокуроров, представителя Государственной судебной администрации и с охранников стоит над кроватью Тимошенко.

Это был прецедент не только судейского немилосердия, но и продолжительности заседания. Допрос лежачего лидера “Батькивщины" продолжался 11 часов. На территорию СИЗО не допустили ни народных депутатов, ни журналистов. Выездное заседание завершилось постановлением о втором аресте экс-премьера. Таким образом Трубников удовлетворил СБУ, которому очень хотелось арестовать уже арестованную по "газовому делу" Тимошенко.

Это, кстати, не первый случай, когда Трубников удовлетворяет Службу безопасности. В ноябре служитель Фемиды выдал санкцию на арест Николая Мельниченко – по просьбе СБУ. Правда, экс-майор своевременно отправился на поиски правды за границу. И возвращение на Родину для него в настоящее время было бы согласием на арест.

4. Елена Ситайло: от алиментов до экономических преступлений

За день до рассмотрения апелляции Юлии Тимошенко на приговор Родиона Киреева судью по ее делу заменили: с Ирины Горб на Елену Ситайло.

В Апелляционный суд города Киева госпожа Ситайло пришла весной 2011 года. До той поры она работала в суде Днепровского района и рассматривала дела о кражах, разводах, выплатах алиментов, убийствах на бытовой почве.

А тут вдруг – громкое дело экс-премьера. Конечно, все заявления защиты об отводе она отклонила, потому что она выбрана «автоматизированной системой».

В первый день своего судейства служительница Фемиды немного нервничала, заговаривалась, несколько часов сидела в совещательной комнате, чтобы вернуться с отказом на одном листе бумаги...

Вечером того же дня в помещении суда госпожу Ситайло ставила на ноги «скорая». Чем заболела судья, так никто и не сообщил.

Елена Ситайло решила, что рассматривать апелляцию вполне можно и без апеллянта. Дальше – больше: сия госпожа обнародовала диагноз Тимошенко, хотя это считается информацией с ограниченным доступом. Адвокаты ЮВ убеждены, что за такой шаг судью должны привлечь к уголовной ответственности.

После нескольких недель волокиты судья Ситайло объявила вполне прогнозируемое решение: «Приговор Печерского районного суда оставить без изменений».

Тимошенко осталась за решеткой.

5. Сергей Вовк: судья “на крючке”

Судья Печерского суда Сергей Вовк председательствовал и продолжает председательствовать на процессах едва ли не всех оппозиционеров – экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, экс- и.о. министра обороны Валерия Иващенко, «нефтегазовых» подсудимых – Диденко, Макаренко и Шепитько.

«Когда Тимошенко была премьером, судья Вовк послушно принимал решения о запрете антирекламы леди Ю, позже непреклонной рукой он же снимал с регистрации ее местные организации в Киевской и Львовской областях. Но стоит отметить: Вовк, в отличие от коллег по Печерскому суду, которые часто просто ретранслируют решения, спущенные сверху, пытается хотя бы аргументировать приговор с точки зрения закона», - так охарактеризовали судью адвокаты.

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко с самого начала требовал заменить судью, в связи с тем, что Вовк - заангажированное лицо, ведь дело против него возбуждали во времена министра Луценко.

О привлечении Вовка к уголовной ответственности несколько лет назад и незакрытых судебных делах не писал разве что ленивый. Как отмечали некоторые СМИ, от освобождения за нарушение присяги судью Вовка спас Андрей Портнов, на тот момент - замглавы АП Виктора Януковича. Поэтому теперь Вовк отрабатывает.

Он, как большинство украинских служителей Фемиды, активно применяет арест как меру пресечения и не особо считается с ухудшением состояния здоровья, как это было и у Луценко, и у Иващенко.

Его действия вынудили обоих оппозиционеров объявить голодовку. Впрочем, безрезультатно.

Кстати, экс-министра внутренних дел взяли под стражу сроком на два месяца, а он там сидит уже больше года.

Теперь судья Вовк планирует установить информационную блокаду и, как жалуются представители Народной Самообороны, запрещает любые контакты народных депутатов с экс-министром внутренних дел. Речь идет не только об отказе в свиданиях в СИЗО - нельзя даже словцом опрокинуться в зале заседания, и даже приближаться к Юрию Виталиевичу уже запрещено.

Но пока Вовк продолжает смиренно выполнять свою миссию, защита Луценко активно торит дорожку в Европейский суд по правам человека.

6. Ольга Ефимова: миссия - оправдать аресты Тимошенко

Судья Апелляционного суда города Киева Ольга Ефимова отметилась упрямством и последовательностью в отстаивании “справедливости” арестов Тимошенко.

В августе Ольга Ефимова рассматривала жалобу Тимошенко на решение Печерского суда о ее аресте. Экс-премьера тогда не привезли из СИЗО в суд, хотя она накануне подавала заявление с просьбой позволить ей присутствовать. Как заявила судья Ефимова, “обязательно лишь участие прокурора в заседании, другие участники процесса могут быть вызваны, но их участие не является обязательным. Потому ходатайство удовлетворению не подлежит”.

Судья была довольно резка и постоянно угрожала выгнать собравшихся то за шум, то за звонки на мобильный.

На том заседании произошел скандал из-за мест. Журналистов и депутатов в небольшой зал пропускали с боем, потому что, мол, негде разместиться. И зашли далеко не все. В то же время “засланные казачки”, сотрудники суда, преспокойно разместились в первых рядах, будто в партере театра. Впрочем, спектакля не вышло. Судья Єфимова отказалась принимать к рассмотрению по сути жалобу на арест экс-премьера.

В декабре госпожа Ефимова опять взялась за рассмотрение апелляционной жалобы экс-премьер-министра, теперь уже на ее повторный арест по делу ЄЕСУ. В этот раз Юлия Владимировна не видела смысла приходить в суд. "Прошу проводить так называемое судебное заседание в мое отсутствие", - процитировала судья Ефимова заявление Тимошенко. Полностью объявлять достаточно короткую фразу ЮВ председательствующая по делу не стала, хотя на этом настаивала защита экс-премьера. Тогда Сергей Власенко сам зачитал заявление своей подзащитной: "Решение будет приниматься не в суде, а в кабинете Януковича, потому прошу рассматривать жалобу в мое отсутствие". Почему “независимая” судья побоялась упомянуть Януковича, остается только догадываться. Стоит ли добавлять, что Апелляционный суд в лице председательствующей Ефимовой оставил Юлию Тимошенко дважды арестованной.

А еще Ольга Ефимова решила, что пенсионерку Галину Швыдку, которая отрезала ленту от венка Януковича, арестовали на 10 суток вполне справедливо. Апелляционный суд Киева в лице Ефимовой подтвердил законность постановления Шевченковского райсуда Киева. Напомним, Галина Швыдка срезала ленту с венка, который президент возложил к памятнику Тарасу Шевченко.

7. Андрей Аблов: истребитель мирных акций и любитель земли

Судья Окружного административного суда города Киева Андрей Аблов отметился в этом году дважды.

Первый раз – запретив в мае проведение "Дня гнева" возле Верховной Рады. Это решение обернулось дракой митингующих с милицией в Мариинском парке, задержаниями и открытием административных дел.

А впоследствии Андрей Аблов постановил запретить мирные акции возле Печерского суда и Лукьяновского СИЗО, где собирались сторонники Юлии Тимошенко.

Еще одним своим решением (в марте 2011 года) Аблов отказал академику Борису Патону, который судился с КГГА по поводу уничтожения парка ради строительства подстанции для НСК «Олимпийский».

Судья Аблов переехал в Киев после прихода к власти Виктора Януковича. Президент лично подписал указ о его переводе. До той поры он работал в Окружном административном суде Одесской области

8. Инна Отрош: судья судей

Имя председателя Печерского суда Инны Отрош не особо активно фигурирует в громких делах, которыми занимаются ее подчиненные. Но ей этого и не нужно. Ее задание – координировать усилия своих подопечных, следить за “честным разделом дел”.

Впрочем, как уверяют защитники Тимошенко, к самому громкому делу года Инна Отрош причастна не только опосредованно. Печерский райсуд 28 ноября отказался отменить постановления о возбуждении двух уголовных дел против экс-премьера не без помощи главной судьи.

"Судья Инна Отрош сказала, что Тимошенко еще в 2001 году воспользовалась своим правом на защиту, и что Верховный суд отметил, что эти дела были закрыты законно, но ее это не волнует, и она отказала в удовлетворении заявлений Тимошенко", – сказал Власенко.

Конечно, председатель суда не давит на своих подопечных. Зачем? Все и так знают, что она исполняет обязанности судьи судей, ведь числится членом Высшего Совета Юстиции. Поэтому спорить с ее указаниями у подчиненных точно не возникнет желания.

9. Татьяна Фрич: семейный подряд - правосудию не помеха

Судья Апелляционного Суда Киева Татьяна Фрич входила в состав коллегии судей, которая рассматривала апелляционную жалобу экс-премьера на приговор Печерского суда. И дело даже не в том, что эта коллегия решила признать решение Киреева законным, а в том, что муж этой самой госпожа Фрич – сотрудник Генпрокуратуры, и не какой-то рядовой работник, а глава одного из управлений ГПУ.

"С одной стороны сидят коллеги Вашего мужа, с другой – Вы судите. Это нормально? Тут что - семейный подотряд? Я считаю, что это безусловное основание для отвода", – возмущался во время заседания Власенко, обращаясь к Фрич.

Но сама судья вместе с коллегами так не считала.

О чем и заявила председательствующая на процессе Елена Ситайло: тот факт, что муж судьи - работник ГПУ, “не является обстоятельством, которое исключает рассмотрение дела”.

10. Конституционный Суд: как удовлетворить президента

Конституционный суд в этом году “осчастливливал” президентов. Наделив в прошлом году Януковича полномочиями Кучмы, в этом году КС решил, что Виктор Федорович имеет право еще и суды разгонять. Порадовал КСУ и экс-президента Леонида Данииловича, постановив, что доказательства типа пленок Мельниченко – не доказательства. А буквально на днях судьи Конституционного Суда Новогодний подарок власти сделали. Согласно решения КС, Кабинет министров имеет право устанавливать размер социальных выплат в соответствии с финансовыми возможностями государства.

И даром, что Конституция запрещает сужение прав граждан, в частности социальных, о чем прямо сказано в статье 22. Судьи как захотят, так и будут трактовать Основной Закон.

Как говорил спикер ВР Владимир Литвин: "Верховная Рада приняла такой закон о Конституционном Суде, решение которого не может обжаловать даже Бог. Даже не может его никто отменить. Его нужно выполнять".

Анна Ященко