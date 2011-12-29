Лавринович поведал, что на Тимошенко «есть еще целый ряд уголовных дел»

Министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ отказался прогнозировать возможные сроки перевода экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в место отбывания наказания.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что когда вступает в силу приговор суда, оформляются все необходимы документы, и у суда не остается вопросов, то больше нет оснований для задержки с этапированием осужденного к месту отбывания наказания.

По словам министра, в случае с Ю.ТИМОШЕНКО есть еще целый ряд уголовных дел, идет досудебное следствие, потому, «как решится вопрос, я не могу прогнозировать».