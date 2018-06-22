Решит ли Европейский суд проблемы украинских ВИП-узников?

На прошлой неделе Апелляционный суд Киева оставил в силе приговор Печерского суда Юлии Тимошенко, определяющий ей, как меру наказания семь лет лишения свободы.

Рассмотрение жалобы сопровождался унизительными жестами украинского правосудия - попытками зачитать в зале суда диагноз, всю историю болезни, появлением в Интернете ролика из камеры, где сидит (точнее лежит Тимошенко), уточнениями прокурора Фроловой, что хоть она и больная, но даже тапочки у нее на платформе. Типа, больная, а на каблуках ходит.

Сейчас дело Тимошенко будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека. Напомним, что от Европейского суда ждет решения защита и Юрия Луценко. Адвокаты бывшего министра убеждены в будущем позитивном решении европейской судебной инстанции. Как проходит рассмотрение украинских дел в Евросуде, какие перспективы у процесса после принятия решения по украинским заключенным, мы попросили рассказать адвокатов, которые представляют там интересы Юрия Луценко и Юлии Тимошенко.

Игорь Фомин, адвокат Юрия Луценко:

В Евросуде есть разный порядок рассмотрения дел. Он может быть публичный, при участии адвокатов. А может быть самостоятельное рассмотрение дела судьями. Публичное рассмотрение, с участием сторон, осуществляется лишь по ходатайству сторон. Мы по делу Луценко таких ходатайств не заявляли. Мы подали жалобу - и состоялись коммуникации Евросуда с государством Украина по делу Луценко. Представители государства изложили позицию, мы изложили свои замечания, и мы считаем, что судьи Страсбурга способны вынести решение без публичного рассмотрения по существу этого дела. И нас это вполне устроит. Наша правовая позиция настолько понятна, настолько детально изложена, что наше участие не является обязательным. Напомню, что мы послали жалобу, в которой объяснили, почему возбуждено дело против Юрия Луценко и обжаловали вопрос его незаконного ареста и его право на защиту. Мы приложили все документы, которые свидетельствуют о нарушении этого права (решение суда, решения апелляционного суда) и которые свидетельствует, что мы исчерпали все национальные способы своей защиты. Меня иногда спрашивают журналисты: играет ли какую-то роль реакция западных посольств и общественности? Хочу подчеркнуть: Евросуд - очень специфическая организация, мы предоставляем только юридические документы, независимые мониторинги. Мы приложили мониторинг Совета Европы как точку зрения независимых наблюдателей и письма госпожи Карпачевой как персоны, которая осуществляет надзор за соблюдением прав человека в Украине. Ее письма свидетельствуют о том, что арест был применен без наличия на это оснований. Европейский, как любой суд, очень болезненно реагирует на то, когда на него оказывается давление, даже наименьшее. Потому давление общественности или использование публикаций в прессе исключены. Даже сами попытки коммуникаций с судьями могут выглядеть, как давление. Я пытался по электронной почте выяснить, когда будет рассматриваться наша жалоба, и даже не получил ответа.

А как проходит коммуникация?

Мы направляем все документы курьерской почтой в Страсбург. Общение с Евросудом идет по курьерской почте или электронной. Дела Украины там рассматривает пятая секция. Жалоба Луценко уже рассмотрена, мы ждем решения. К слову, в вопросах о сроках…

Я проводил ряд консультаций с членами ПАСЕ по поводу Луценко. Они говорили, что регламент рассмотрения первоочередных дел в Евросуде по правам человека будет изменяться, в сторону чтобы дела рассматривались в очень сжатые сроки. Мне поступила информация, что в январе будет принята процедура, которая даст возможность рассматривать такие дела на протяжении трех-четырех месяцев.

Ну хорошо, предположим, есть решение Евросуда. Что дальше делает защита? В соответствии с действующим законодательством Украины решения Евросуда по правам человека является обязательным для выполнения. Вопрос восстановления права зависит от текста самого решения. Мы не знаем, что будет выписано в решении и каким образом Евросуд по правам человека определится: какое право Юрия Луценко было нарушено, какое не нарушено. Будет ли в решении отмечено, каким образом должно быть восстановлено это право или не будет – не знаю. Если в решении суда не будет содержаться, каким образом должно быть восстановлено право, то мы будем обращаться в Верховный суд, чтобы он принял решение.

А если Евросуд примет решение, что право Тимошенко на защиту было нарушено, то какой приговор высшей инстанции можно считать логичным?

Если Евросуд решит, что ее право, предусмотренное ст. 6 о защите прав человека и основных свобод на справедливый суд было нарушено, то соответственно единственным средством восстановления права является отмена незаконного приговора.

Валентина Теличенко, представитель Тимошенко в Европейском суде:

Европейский суд не является судом высшей инстанции по отношению к нашим украинским судам. Европейский суд по правам человека делает вывод относительно того, было ли нарушено право лица, предусмотренное Европейской конвенцией, или нет. Установив нарушение, суд может назначить лицу компенсацию. Кроме того, государство обязано принять меры, чтобы возобновить нарушенное право. Решения Европейского суда обязательны к выполнению, они могут быть основанием к обращению в Верховный суд Украины о пересмотре решений национальных судов.

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Примет ли Европейский суд решение в пользу Тимошенко? По мнению юристов, с которым мне пришлось на эту тему общаться, будет зависеть от того, насколько продуман каждый «гвоздь» в защите Тимошенко.

Выполнит ли украинская власть решение Европейского суда? Опрошенные нами адвокаты, имевшие опыт коммуникаций с правовой инстанцией Страсбурга, в этом не уверены. Решение Евросуда не будет означать окончания процесса, поделился с нами один из юристов, окончание его в любом случае будет зависеть от одного лица. Какие последствия может потянуть невыполнение украинским судом решения Европейского суда? - интересовались мы? - Имиджевые потери и исключение Украины из ПАСЕ.

Маша Мищенко