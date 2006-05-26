Донецкий прокурор высказывает претензии СБУ, налоговой милиции и таможне

Прокурор Донецкой области Алексей БАГАНЕЦ высказывает серьезные претензии к эффективности работы СБУ, налоговой милиции и таможни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на координационном совещании руководителей правоохранительных органов региона.

По словам А.БАГАНЦА, за 4 месяца текущего года работниками областного управления Службы безопасности Украины не выявлено ни одной организованной преступной группы, в том числе ни одного преступления на приоритетных направлениях экономики, за исключением ликвидированного "конвертационного" центра.

А. БАГАНЕЦ также отметил, что сотрудниками спецслужб не обеспечено эффективное противодействие фактам незаконного перемещения товаров через государственную границу Украины (контрабанды).

Прокурор области вынужден был обратиться с просьбой к работникам органов внутренних дел, управления по борьбе с оргпреступностью и управления по борьбе с экономическими преступлениями провести альтернативные проверки с целью изобличения преступных групп с коррумпированными связями, которые занимаются контрабандой.

Прокурор также упрекнул налоговую милицию области, работники которой за 4 месяца 2006 года возбудили всего одно актуальное уголовное дело с ущербом свыше 1 млн. грн. При этом раскрытие преступлений в сфере налогообложения составляет лишь 14%.

Говоря о неудовлетворительной работе таможенной службы региона, А. БАГАНЕЦ привел данные, согласно которым за 4 месяца текущего года работники таможни выявили лишь 9 незначительных фактов контрабанды товаров. Более того, сотрудники Амвросиевской таможни за 4 месяца не выявили ни одного факта контрабанды.

В то же время, напомнил прокурор, органами прокуратуры области относительно работников каждой из таможен уже в этом году возбуждены уголовные дела по фактам злоупотреблений и получение взяток. Шести работникам таможен предъявлено обвинение, два дела уже направлены в суд.