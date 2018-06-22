Азаров (или теперь надо писать Азаровтм? ) вдруг узнал, что больше половины украинцев сути реформ не понимают и велел подчиненным быстренько идти объяснять пошаговую последовательность изменений и, главное, - конечный результат. По Интернету пошел гулять вопрос — это Азаров такой умный или украинцы такие дурные, а высокопоставленные чиновники побежали по ток-шоу. Рассказывают четко и ясно: “Всеохватные, системные, глубокие, начало положено Президентом, двадцать одна». Правда, ни один не вытащит из кармана или айпода список, и не расскажет, кто за что отвечает, на сколько процентов выполнено и все такое. Двадцать одна! - умному довольно, дураку все равно.

Но поскольку власть у нас ответственая, открытая и прозрачная, она предварительно создала сайт эдакого Комитета по экономическим реформам. Там и состав, и направления, и — внимание! - планы-графики выполнения есть.

Планов-графиков почему-то только восемнадцать. Проверить внедрил или завалил Лавринович “Реформу системы органов исполнительной власти” невозможно. Судя по тому, что Бродский, весной освобожденный от должности главы ликвидированного Госкомпредпринимательства, недавно возглавил вновь созданную Госслужбу развития предпринимательства, - план, скорее всего, перевыполнен.

Также неизвестно, каким именно образом господин Скубашевский реформирует государственную службу Украины. Реформа есть, плана нет, следовательно и график не нужен. Видимо, тоже все в порядке.

Третий в этом списке экс-революционер и почти что террорист Каськив. Он, как широко известно, занимается национальными проектами. Ищет человек иностранных инвесторов (без знания английского языка), странствует по миру на средства государственного бюджета, повышая доходы хороших гостиниц разных интересных стран. Но у него есть высокая цель, потому что “рост прямых иностранных инвестиций на один процент влечет за собой рост ВВП на 0,4 процента. Это - оценка МВФ”... Янукович что-то говорил о 35% роста инвестиций в Украину, то есть Каскив может записать себе в актив 35% х 0,4 = 14% процентов роста ВВП Украины в этом году! Азаров со своими 5,3% отдыхает.

Отсутствуют на сайте упоминания о наиболее "успешной" - судебной реформе. Вероятно потому, что на экономику она не влияет. В сегодняшних условиях отношения между субъектами экономической деятельности вполне успешно могут налаживать ГПУ, СБУ, МВД и налоговая, которым предусмотрено лишь увеличения финансирования, потому что зачем реформировать то, что и так прекрасно работает...

Поверхностный просмотр планов-графиков дает возможность понять системность и стабильность власти.

За «Реформу угольной отрасли» до сих пор отвечает министр угольной промышленности Ященко (министерство реорганизовано год назад, новое Министерства энергетики и угольной промышленности возглавляет Бойко). “Дерегуляцией и развитием предпринимательства» до сих пор занимается Цушко - министр экономики (в настоящее время председатель АМКУ). “Развитием транспортной инфраструктуры” занимается “Министр транспорта и связи Ефименко” (план-график почему-то составлен на русском языке), невзирая на нынешнюю должность заместителя министра инфраструктуры.

Интересно получается с “Реформой медицинского обслуживания”. Руководит направлением министр здравоохранения Емец (уволенный в мае этого года), а отвечает за выполнение плана-графика тоже министр здравоохранения Мытник (уволенный в декабре прошлого года). Реформа в надежных руках, а министр Анищенко может развивать более интересные направления медицины.

За “Развитие научно-технической и инновационной сфер” — отвечает Табачник под руководством Семиноженко. Кстати Табачник еще и руководит “Реформой системы образования”, отвечая за выполнение “Реформы образования”. Уж что-нибудь да реформирует...

Посла Украины в Беларуси Тихонова в комитете на полном серьезе до сих пор считают министром регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Поскольку человеку преклонных лет из Минска тяжело системно и всеобъемлюще руководить посольством, “Региональным развитием и реформой межбюджетных отношений” и “Реформой жилищно-коммунального хозяйства”, за последнее дело до сих пор отвечает Хиврич, министр по вопросам ЖКХ (освобожденный от этой должности год назад).

За приснопамятные деяния Тигипка в сферах «Реформы системы социальной поддержки», «Реформы системы пенсионного страхования» отвечает его нынешний заместитель - Надрага, но уже в звании министра труда и социальной политики.

Учитывая мертвую петлю Бродского, это может и не небрежность клерков — вдруг Лавринович еще не закончил свою реформу (план-графика никто не видел) и все когда-нибудь вернется на исходные позиции? Опять переписывать? И Толстоухов до сих пор в комитете по реформам - как министр Кабинета Министров, даром что президент освободил его в декабре 2010-го.

Много интересного можно найти в восемнадцати планах-графиках двадцати одной реформы. Например, министерство Грищенко и до сих пор планирует заключить договор о зоне свободной торговли со странами-участницами СНГ в конце 2012 г. А вот Азаров заскочил в Санкт-Петербург — и договор подписал. Забыл сказать министру иностранных дел, но план перевыполнен! А договор об ассоциации и ЗСТ с Европейским Союзом вообще не предусмотрен — вот все и прошло соответственно плану.

Или кто бы знал, что нынешний одесский мэр Костусев до сих пор не занес в Раду проект закона “О государственной помощи предприятиям реального сектора экономики”. Может, пока на больничном находится, допишет и при случае передаст?!

Непонятно, почему нет упоминания о «гастрольной реформе», от новости о которой Джамала побежала трясти забор под Радой. Хотела поблагодарить от имени участников избирательной концертной бригады Януковича?

Хотя нет, гастрольная реформа и реформа йолки стали бы уже двадцать второй и двадцать третьей.

А украинцы больше года слышат, что их всего двадцать одна, уже привыкли.

Но перед использованием планы-графики выполнения реформ нужно доделать. Дело в том, что состояние выполнения предполагается помечать цветом: “В графике” - зеленым, “Некритическое отставание” - желтым, “Критическое отставание” - красным. Понятно, чтобы не дразнить человеческий глаз, в ни одном из восемнадцати документов никаких цветных отметок нет. Так вот, эту систему цветных обозначений из планов-графиков нужно убрать вообще.

Мы же не в галактике Кин-дза-дза...

Виктор Мишковский