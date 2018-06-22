Уже известно, кто будет идти от Януковича на Львовщине?

Следующие парламентские выборы не предвещают ничего хорошего сегодняшней власти. Рейтинги Виктора Януковича и Партии регионов стремительно снизились и не демонстрируют никаких импульсов к росту. Об этом свидетельствуют результаты всех социологических исследований, обнародованных в последнее время. Экономические проблемы, социальные волнения, скандалы при участии властьимущих – все это вместе дало свой результат.

Беззаботность власти должна иметь свое объяснение. Результаты электоральных рейтингов, очевидно, известны и им. „Бело-голубые” существенно утратили даже на Востоке и Юге. За счет чего будет наращиваться живой электоральный рейтинг, сказать сложно. Единственное, что может успокаивать сегодняшних высокопоставленных должностных лиц - это существенное административное влияние на ход парламентской, а затем и президентской избирательной кампаний.

Сделав сравнительный анализ всех потенциальных обстоятельств, при которых будут проходить ближайшие выборы в Верховную Раду, уже сейчас можно выделить два основных способа сбора властью „депутатского урожая”. В тех регионах, где укоренен давний и безоговорочный контроль – речь идет прежде всего о Востоке и Юге, расчет будет делаться на технологию тотальной фальсификации результатов голосования. Там неважно будет, как будут голосовать, главное – как будут считать. В конечном итоге, это уже никого и не удивляет. Никаких надежд на что-то другое. Второй способ улучшить свое представительство в парламенте власть реализует за счет Центральной и Западной Украины. Даже не надеясь на существенные достижения в этих регионах по партийным спискам, выдвиженцы от Партии регионов также не будут иметь здесь никаких шансов на победу. Особенно это будет касаться западных областей. Учитывая сверхнизкую популярность „регионалов” на этих территориях, единственная возможность получить здесь хотя бы несколько мандатов будет реализовываться за счет мажоритарных округов.

Если выиграть выборы под вывеской Партии регионов будет тяжело, то для этого может пригодиться целый ряд нейтральных политических брендов наподобие „Сильной Украины” Сергея Тигипко или значительно менее известных партий с безликими либеральными названиями.

Такая технология, кстати, была уже наработана на последних местных выборах. Тогда, например, в городе Дрогобыче Львовской области городским головой стал Алексей Радзиевский. Он давний друг братьев-„регионалов” Ландиков и Богуслаева, сам был народным депутатом от Партии регионов в 2006-2007 годах. Но вот в 2010 году на должность мэра галицкого города он баллотировался от „Сильной Украины” Сергея Тигипко. Это не единичный случай такого прикрытия „регионалов” другими, значительно более приемлемыми для западников, политическими табличками.

Понятно, что на следующих парламентских выборах через Галичину власть будет проталкивать своих от разномастных „трудовиков”, „селян”, „народников” и „либералов”.

Абсолютно понятно, что будут выдвигаться от этих безликих партий на Западе не Чечетов и не Ефремов. Здесь ставку будут делать на проверенных властью бизнесменов, которые проявили свою готовность к диалогу и покладистость. Будут искать таких, на кого, в случае чего, есть за что нажать. Будут отсеивать тех, кто обнаруживает идеологическую неблагонадежность. Говорят, Янукович и до сих пор обижен на тех, кто украл у него победу в 2004 году. Чего стоит красноречивый пример Юрия Луценко, который сидит, будто бы, из-за личного пожелания гаранта отомстить за те выступления на декабрьском Майдане. Именно поэтому все „законспирированные” выдвиженцы от власти по Западной и Центральной Украине будут проходить тщательную проверку на причастность и уровень участия в Оранжевых событиях. Однако доказанным остается факт – будут избирать таки из местных, а не засланных.

Основным театром битвы власти за мандаты в Западной Украине станет Львовская область. Во-первых, это политический форпост региона. Во-вторых, это самая многочисленная по количеству населения область в Галичине. По большому счету, судьба противостояния власть-оппозиция в мажоритарных округах Западной Украины будет определяться именно здесь. Переговоры потенциальных выдвиженцев с Банковой начались не вчера, поэтому уже сейчас выделяется когорта потенциальных кандидатов, которые точно или почти точно будут баллотироваться под протекторатом Администрации Президента.

Депутат областного совета Тарас Федак уже 10 лет надежно занимает свою нишу кулуарного политика. Слабые места господина Федака – его партийная биография и работа в очень «теневом» секторе маршрутных автоперевозок. От времени местных выборов-2002 Федак сменил уже четыре провластных партии: НДП, Аграрную (блок «За ЕдУ!»), ХДС (блок «Наша Украина») и, в настоящее время, - Партия промышленников и предпринимателей. Каждый раз он сначала становился их спонсором, а впоследствии своевременно и громко отказывался от неудобного партбилета (а не от мандата облсовета или должности заместителя губернатора). Федак может баллотироваться в округе по Городоцкому, Мостиском и Самбирском районах. По данным источников, «серый кардинал облсовета» может обещать представителям Администрации Президента не допустить победы в этом округе Андрея Шкиля, а также демонстрировать свою традиционную гибкость во время голосований в парламенте.

Агропереработчики Иван Зализный и Андрей Кот (холдинг «Олияр», известная торговая марка «Майола») строили амбициозные планы расширения своего хозяйства «Оброшине» за счет угодий в селах Басивка и Годовица. По данным СМИ, для этого им, еще при «оранжевых», понадобилось содействие в настоящее время покойного губернатора Петра Олийныка и лояльные судебные решения.

Господина Кота присмотрели как приемлемого кандидата по округу, который будет объединять Стрыйский и Жидачивский районы. По словам источников, Андрей Кот контактирует с Виктором Януковичем через руководителя экономического блока Администрации Ирину Акимову.

У Моршина может быть свой выдвиженец, который получит благословение власти. Всеволод Билас и Николай Кмить построили стабильный и критически важный для региона бизнес добычи минеральной воды в курортном поселке. Торговые марки их холдинга IDS Borjomi International популярны в Украине и даже в СНГ. Однако на нынешнем этапе предприятию вредят его прежние политические связи. Сначала с влиятельным «аграрием»-губернатором Михаилом Гладием, а впоследствии с самим господином Кмитем, который при «оранжевых» также был руководителем области. По слухам, «группа Кмитя» уже сегодня готова к тесному сотрудничеству с Банковой, чтобы IDS временами не постигла судьба истощенного «наездами» Nemiroff. Тем более, у господина Кмитя уже давно протоптаны дорожки в Администрацию Януковича через своего давнего приятеля Виктора Балогу, который возглавляет в настоящее время МЧС.

Вторую мощную группу «сателитных» кандидатов на Львовщине составляют известные деятели, чей бизнес неразрывно связан с государством. По большей части это люди, которые десятилетиями строили в регионе не только рабочие места и благотворительные проекты бизнес-схем, которые включали также непрозрачную сеть контрагентов и лоббистов в органах власти и местного самоуправления вплоть до сел. Так, среди «шахтеров» выделяется многолетний директор государственной шахты «Надежда» Николай Криштопа, который гордится тем, что спас свое предприятие от закрытия вследствие истощения запасов.

Чтобы защититься от административного давления и сохранить свой аффилированный с шахтой бизнес, господин Криштопа постоянно вынужден искать провластное политическое прикрытие. На местных выборах-2010 он баллотировался от партии «Сильная Украина» и вошел в ее фракцию в областном совете, а в настоящее время начал свою парламентскую кампанию. В вопросе сотрудничества с «регионалами» на выборах Николай Криштопа будет прислушиваться не так к своим нынешним однопартийцам, как к руководителю Минэнергоугля Юрию Бойко. Заданием Криштопы может быть – не допустить победы в округе парламентских оппозиционеров Владимира Вязивского («Наша Украина») и Степана Курпиля (БЮТ).

К мощной группе «железнодорожников» принадлежат кандидаты, которые начинали свой бизнес еще с обслуживания государственных проектов Георгия Кирпы. Больше десяти депутатов областного и городского совета тесно связаны с заказами «Укрзализныци» или Львовской железной дороги. Именно эта неформальная отраслевая группа в настоящее время при власти в области, ведь новый губернатор Михаил Костюк до недавнего времени возглавлял УЗ.

Эксперты прогнозируют ряд «железнодорожных» кандидатов, самые влиятельные среди которых – братья Богдан и Ярослав Дубневичи. Давние бизнес-соратники Кирпы, Дубневичи контролируют предприятие «Путевые ремонтные технологии», несколько промышленных и сельскохозяйственных активов; известны адресным меценатством. Структуры Дубневичей часто оказывались «своими» при госзакупках «Укрзализныци». Сами же братья активно участвуют в политике: определенное время были ключевыми спонсорами БЮТ в регионе, а Богдан Дубневич в 2002 году неудачно баллотировался в Верховную Раду по мажоритарному округу в родном Пустомитовскому районе. Позже Ярослав Дубневич получил полугосударственный статус «представителя «Укрзализныци» в Верховной Раде».

В 2010-м оба Дубневича избраны в Львовский облсовет, уже от партии «Возрождение», по мажоритарным округам. В настоящее время они начали громкие благотворительные кампании в тех округах. Братья также заручились, через тендерные связи, поддержкой руководителя Государственного управления делами (ДУС) при Президенте Андрея Кравца. Поэтому, по крайней мере один из Дубневичей (вероятнее всего, младший, Ярослав) может рассчитывать на поддержку власти в парламентской кампании.

Другими «железнодорожными» кандидатами могут стать глава профсоюза Львовской железной дороги Андрей Сенишин (будет одолевать «свободовку» Ирину Фарион по округу в самом Львове) и местный банкир Роман Джус (по слухам – родственник господина Костюка).

Вторая группа отраслевых «друзей администрации» на выборах – традиционно влиятельные на Львовщине лесоводы. От руководителей государственных лесхозов в горных районах области зависит едва не весь местный бизнес (большинство которых являются теневыми). По мнению экспертов, Банковая собирается победить в мажоритарном округе по Турковскому, Сколивскому и Старосамбирскому районах. Для этого в киевских коридорах власти проходит своеобразный финансово-лоббистский праймериз между влиятельным экс-спикером облсовета Орестом Фурдычко и руководителем «Львивлису» и депутатом облсовета Анатолием Дейнекой. Его также связывают с Юрием Бойком.

Если обобщить приведенные примеры, то должны прийти к выводу – по меньшей мере, четверо кандидатов по Львовщине могут идти под прямым протекторатом Администрации Президента. Это Тарас Федак, Андрей Кот, Николай Кмить и Николай Криштопа.

Богдан Гомонай, политолог