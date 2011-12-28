Если бы парламентские выборы состоялись сегодня (опрос)

15,8% украинцев готовы поддержать партию “Батькивщина” на парламентских выборах, если бы они состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют представленные на пресс-конференции результаты исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

Социологи подчеркнули, что в октябре эту оппозиционную партию выражали намерение поддержать 13,8% опрошенных.

Второе место, согласно опросу, занимает Партия регионов, за нее готовы проголосовать 13,9%, при том, что в октябре ее показатель составлял 16,6%. Дальше идет партия “Фронт Змін”, ее намерены поддержать 9,6%, в октябре показатель составлял 8,1%.

5,3% опрошенных намерены проголосовать за Коммунистическую партию, 5,1% – за партию “УДАР”. По 3,6% поддержки получают партии “Свобода” и “Сильная Украина”. За каждую из других партий проголосовали бы менее 2% опрошенных.

Исследование проводилось с 9 по 16 декабря. Было опрошено 2008 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.