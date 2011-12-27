Кужель объяснила, почему намерена сменить Януковича

Депутат Верховной Рады Крыма Александра Кужель намерена баллотироваться на пост президента в 2015 году.

Об этом она заявила в телеинтервью, видео которого обнародовал в своем блоге на "Украинской правде" журналист Осман Пашаев.

Отвечая на вопрос, сформировала ли Кужель свою политическую цель, она ответила: "Приход к власти".

Отвечая на вопрос, будет ли она баллотироваться на пост президента в 2015 году, Кужель заявила: "Однозначно".

"Приход к власти. И я приняла это решение, потому что я профессиональней Януковича и Яценюка, этих двух основных кандидатов, которые идут. И даже тех, которые появятся, если появится кто-то профессиональный, молодой, толковый, да, я могу и не пойти, но сейчас, вот когда два "Я" эти стоят, я знаю, что это путь в никуда", - заявила она.