Международные эксперты отметили очередное ухудшение ситуации в Украине с демократией в 2011 году.

Об этом заявил заместитель председателя партии «Батькивщина», бывший вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ, сообщает пресс-служба партии.

По его словам, в результате правления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ситуация с демократией в Украине значительно ухудшилась.

«Наше государство в очередной раз скатились в рейтинге демократии: из категории стран с несовершенной демократией Украину перевели к государствам с «гибридным режимом». И это за два года режима ЯНУКОВИЧА», - отметил Г.НЕМЫРЯ.

Согласно рейтингу демократии Democracy Index 2011 аналитической группы Economist Intelligence Unit британского журнала The Economist, в этом году Украина заняла 79-е место среди 167 государств, эксперты отнесли ее к «гибридным режимам», в которых выборы проводятся под контролем власти, а гражданские свободы соблюдаются частично.

В 2010 году Украина занимала 67-ю позицию и была в категории государств с несовершенной демократией. В рейтинге 2008 года Украина занимала 53-е, а в 2006-м – 52-е место.

По словам бывшего вице-премьер-министра Украины, ситуация с демократией в Украине ухудшилась даже по сравнению с прошлым годом: в отчете The Economist обращается внимание на политически мотивированное дело экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, свертывание политических свобод в Украине, включая право на мирные собрания и свободу слова, растущее присутствие милиции на улицах страны и ухудшение отношений с ЕС.

В пресс-службе партии напомнят, что 2010 году Украина заняла последнее место среди европейских стран в рейтинге экономических свобод (исследование Heritage Foundation и Wall Street Journal), наблюдался самый большой упадок демократии среди всех стран Европы в рейтинге демократии стран мира («Democracy Index 2010», Economist Intelligence Unit) и падение на 42 пункта в рейтинге свободы слова, который составляют "Репортеры без границ".