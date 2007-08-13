Киселёв: Действия Ющенко надо расценивать как государственное преступление

Народный депутат Украины 5-го созыва, первый заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ расценивает действия Президента Украины Виктора ЮЩЕНКА по поводу его «просьбы» к ЦИК зарегистрировать БЮТ не иначе, «как государственное преступление».

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, так В.КИСЕЛЕВ прокомментировал «просьбу» Президента к ЦИК зарегистрировать БЮТ еще до соответствующего решения суда. «Я считаю, что данные действия Президента нужно расценивать не иначе, как государственное преступление» - подчеркнул В. КИСЕЛЕВ.

По его словам, если сегодня ЦИК без решения суда зарегистрирует «при явных отклонениях от норм закона избирательный список БЮТ, то у бютовцев появятся основания через подставных лиц обжаловать результаты выборов, и тем самым торпедировать результаты народного волеизъявления».

По мнению В.КИСЕЛЕВА, «для нашего Президента уже достаточно продолжительное время не существует грани, за которой – грубейшие нарушения Конституции».

Он также подчеркнул, что в данном случае Юлия ТИМОШЕНКО действует «практически беспроигрышно».

“Сегодня ТИМОШЕНКО, спровоцировав ситуацию с отклонением от установленной процедуры подачи списков кандидатов в депутаты от своей политической силы, пытается вызвать у народа вселенскую жалость», - добавил он.

«Они прекрасно отдают себе отчет в том, что самым наглым способом нарушают установленный порядок подачи избирательных документов в ЦИК, но, тем не менее, продолжают доказывать, что они – правы. И на этом пагубном для отечественной законности пути у них уже есть первый крупный успех. Их открыто поддержал Президент! Поддержал, демонстрируя, что он не за закон, и что, как и прежде, выступает на одной стороне», - добавил В.КИСЕЛЕВ.

В.КИСЕЛЕВ также отметил, что на съезде Блока «НУ-НС» Президент открыто поддержал «одну часть оранжевых». «Сегодня дошла очередь протянуть руку помощи другой их части – Блоку Юлии Тимошенко. Вот так и получается, что у Виктора Андреевича не доходят руки лишь до одного – вспомнить таки, что он – Президент Украины, а не оппозиции», - добавил В.КИСЕЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 августа, на пресс-конференции в Форосе В.ЮЩЕНКО заявил, что проблема с регистрацией кандидатов в депутаты от БЮТ в Центральной избирательной комиссии вызвана второстепенными причинами.

В частности, по словам Президента, нет никаких проблем, чтобы зарегистрировать данный список.

Глава государства выразил уверенность, что ЦИК следует зарегистрировать список кандидатов в депутаты от БЮТ. По его словам, он обратился с соответствующей просьбой в ЦИК.