Вехи недели. Европа отказала Януковичу, Россия, как всегда, – кинула

Вехи недели. Европа отказала Януковичу, Россия, как всегда, – кинула

10:38, 26 декабря 2011
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Янукович всю вину возложил на ЕС… Апелляционный суд, отказавший Тимошенко в обжаловании приговора, усилил ее позиции… Парламент лихорадочно принял бюджет…

Янукович всю вину возложил на ЕС… Апелляционный суд, отказавший Тимошенко в обжаловании приговора, усилил ее позиции… Парламент лихорадочно принял бюджет…

Поучения Януковича

Герман ван Ромпей, Виктор Янукович и Жозе Мануэль Баррозу перед началом XV Саммита Украина - ЕС. Киев, 19 декабряУкраинскому президенту пришлось ощутить на себе, что концентрация власти внутри страны далеко не всегда обеспечивает уважение в окружающем мире. Например, саммит Украина – ЕС, призванный продемонстрировать приверженность официального Киева евроинтеграции, оказался почти проваленным. Двухчасовой разговор Виктора Федоровича с лидерами Европейского Союза за закрытыми дверями вряд ли напоминал светскую беседу. Евросоюз четко указал на недостатки в правосудии и общем демократическом развитии страны. И соглашение об ассоциации, способное стать козырем для официального Киева, не было даже парафировано.

В Москве, куда меньше говоря о демократии, демонстрируют образцово-показательный прагматизм в энергетических вопросах. Интересно отметить, с какой издевкой глава правления Газпрома Алексей Миллер объявил о нежелании делать новогодний подарок Украине в виде новых газовых соглашений после того, как Янукович и Азаров провели в России переговоры, оказавшиеся безрезультатными. В Москве давно перестали стесняться имперских интонаций в общении с украинским руководством. Российская сторона не собирается договариваться, терпеливо ожидая, когда состояние экономики Украины позволит взять голыми руками и ее газотранспортную систему, и стратегические предприятия, и суверенитет впридачу. Но дождется ли? В самой России с грядущим приходом Путина перспективы вырисовываются не очень радужные…

Не стоит удивляться, что Виктор Янукович на итоговой пресс-конференции в Украинском доме заметно нервничал и перемежал жалобы на высокую цену газа с возмущениями в адрес ЕС, оказавшегося готовым к сотрудничеству с Газпромом. Виктор Федорович напомнил отца «балованной Гали», так и не сумевшей найти себе подходящего жениха, когда начал поиск виноватых в масштабах всей улицы. Традиционно нервная реакция на вопросы о Межигорье и Юлии Тимошенко вскоре и вовсе смогут претендовать на статус визитной карточки украинского президента.

Оглянуться во гневе

Евгения Карр выступает в день рождения своей матери под стенами Лукьяновского СИЗО. Киев, 27 ноябряЮлии Тимошенко удалось нарушить режим практически полного молчания и наконец-то высказаться о наболевших политических вопросах. Получилось эффектно... Возмущение видеосъемкой в тюремной санчасти понятно и объяснимо, а вот советы по обустройству оппозиции выглядят несколько оторванными от реальности. Объединить противников режима Януковича на основе нейтральной партии и уговорить возглавить эту сборную солянку личность масштаба Лины Костенко – задача почти неподъемная. Похоже, Юлия Владимировна никак не определится, кому доверить «сердечный» партийный штурвал: Евгения Тимошенко-Карр от перспективы вести «Батькивщину» на парламентские выборы отнекивается, а бывшая «верная рука» Александр Турчинов не тянет на роль лидера.

«Принципиальный» апелляционный суд, оставивший в силе приговор Печерского суда, дает Юлии Владимировне основания рассчитывать только на президентскую амнистию. Ее личная популярность медленно растет…

Правда, Виктор Федорович спешить не станет – отношения с ЕС и без того испорчены, а «Батькивщина» пока не развалилась. Серьезный шаг к ее распаду предприняла Наталья Королевская, возглавившая УСДП в конце минувшей недели. Хотя Наталья Юрьевна утверждает, что приложит все усилия для освобождения Тимошенко, политические эксперты трактуют ее приход в руководство партии иначе. УСДП может стать центром притяжения для «обездоленных» бютовцев, не видящих для себя перспективы под знаменами Турчинова – Тимошенко.

Время жить по средствам

Николай Азаров во время заседания Верховной Рады. Киев, 7 октябряКак ни старались законодатели обеспечить качественный бюджетный процесс, еще в сентябре начав рассмотрение проекта сметы доходов и расходов государства, неспособность правительства и президента договориться с Россией о новой цене на газ заставила Верховную Раду действовать по принципу «хватай мешки – вокзал отходит». Столь оперативного утверждения главного финансового документа страны трудно и припомнить. Впрочем, ничего удивительного нет: с одной стороны, у многих парламентариев горели новогодние путевки, с другой – особо делить в бюджете-2012 нечего, там все уже успели перераспределить до внесения документа на утверждение парламентом. Обещание Николая Азарова не позволить поставить Украину на колени может понравиться только узкой прослойке оптимистов: миллионы реалистов и пессимистов знают, что наша экономика дожидается возможного удара мирового кризиса лежа, чтобы хоть как-то смягчить удар.

Видимо, понимает всю сложность ситуации и Виктор Янукович, назвавший своим достижением сохранение стабильности в Украине. Куратором стабильности пока остается пенсионер-миллионер Николай Азаров, а другие мультимиллионеры, из числа его подчиненных по Кабмину, продолжат неформальный кастинг на право объявить об уходе Николая Яновича на заслуженный отдых.

Евгений Магда, Оксана Охримчук

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