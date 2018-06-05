Вы получили наследство… То есть почти получили. Самое щедрое в мире. Вот только в свидетельстве о наследстве ваши фамилия и адрес написаны с ошибками, печать едва заметна, дом назван сараем, участок имеет иную площадь и конфигурацию, а бланк свидетельства попахивает жареными пирожками с капустой. И еще: помощник нотариуса, который на прошлой неделе собственноручно выписывал это свидетельство, сегодня стал важным экспертом, убедительно и публично доказывающим вам, почему именно вы не сможете получить наследство. Только, в отличие от него, у вас прямо противоположные задачи…

Объявленная 21 год назад земельная реформа была направлена, прежде всего, на реализацию извечной украинской мечты — возврат земли людям, преодоление коммунистического вируса «ничейности», отчужденности земли от людей и, как следствие, бесхозяйственного отношения к ней. Землепользование постепенно становилось платным — иметь обширные площади и эффективно не использовать их стало невыгодно. Граждане начали получать в собственность свои приусадебные, дачные, садовые участки. Предприниматели занялись выкупом участков под объекты коммерческой недвижимости. Бюджеты всех уровней ощутили значительную подпитку из новых, ранее неведомых источников.

В середине 90-х в реформировании земельной сферы доминирующим стал аграрный вектор: колхозы реорганизовали в КСП, буквально на коленке нарисовав им государственные акты на право коллективной собственности. Потом все это мелко нарезали на пару десятков миллионов частей, перемешали и раздали людям, ожидая от них взамен бурного роста аграрного производства… Жаль лишь, что авторами и исполнителями этого увлекательного действа были подзабыты традиции когда-то лучшей в мире советской геодезической школы: раздача земель шла без проведения их инвентаризации и создания единой электронной базы кадастра; геодезическая съемка участков если и велась, то (с благословения самых высоких чиновников) с привязкой не к пунктам единой государственной геодезической сети, а к ближайшему столбу. План по валу, конечно, при этом выполнялся, вот только о последствиях и масштабах той паутины проблем, которой опутывали земельную сферу профессиональные землеустроители 90-х, мало кто задумывался. В общем, хотели как лучше, а сделали, как смогли. Но нет худа без добра: ведь, в отличие от ваучерной приватизации государственного имущества, люди получили на руки не бессмысленные бумажки, а реальную землю, которую пронырливые дельцы не смогут отобрать у них через разные корпоративные схемы. И это, конечно, безусловный плюс земельной реформы.

Случившийся в 2001—2003 годах бурный рост законодательной базы земельной реформы, к сожалению, не помог улучшению ситуации. Законы «О землеустройстве» и «Об охране земель» оказались пустыми и малополезными, а Закон «О размежевании земель государственной и коммунальной собственности» — полностью недееспособным. Загоняя бюджеты всех уровней на путь астрономических трат, за семь лет своего действия он смог обеспечить размежевание лишь 0,6% государственных земель. К тому же немногих смельчаков, решившихся на это затратное мероприятие, «на выходе» ждал еще один подарок от авторов закона: потративший кучу бюджетных денег и все-таки дошедший до конца «счастливчик» оказывался в правовом тупике, столкнувшись с юридической невозможностью оформить плоды своих недешевых трудов в виде надлежаще зарегистрированного права коммунальной собственности. Начиная с 2008 года, печально известным Законом «О государственном бюджете на 2008 год» процесс передачи в аренду свободных земель был полностью загнан в тень: закон требовал их предоставления исключительно на конкурентных началах (через аукционы), а о механизмах проведения, необходимых для этого земельных торгов, тогдашняя власть позаботиться не смогла.

Долгие годы без внимания оставалась тематика создания нормативной базы и построения современной системы электронного кадастра. Принятая в 1997 году программа его автоматизации была провалена, а региональные электронные базы были созданы с нуля лишь в 2003 году без объединения в единую систему и без наличия единого для всей страны программного обеспечения. Стоит ли говорить, что качество внесенных в эти базы кадастровых данных далеко не всегда являлось приемлемым.

Лет девять назад как грибы пос­ле дождя стали появляться многочисленные проекты закона «О рынке земель». Каждая власть хотела иметь такой закон. И именно во время ее каденции. Вот только широкого народного обсуждения эти законопроекты, как правило, не проходили. В отличие от нынешнего законопроекта, прошедшего через строй самого широкого и жесткого публичного обсуждения и вынесшего из него десятки ценных и учтенных в процессе его доработки предложений. Удивительно наблюдать, как некоторые оппозиционные лидеры рвут на себе рубашку, пытаясь представить введение рынка земель масштабной национальной катастрофой. Почему-то они забыли, что предыдущая рубашка была порвана ими в порыве пропаганды того же рынка земли, с той лишь разницей, что условия введения «того» рынка никто с народом обсудить не догадался.

Чего же не хватало земельным реформаторам минувших лет? Опытных землеустроителей, квалифицированных кадастровиков, высоколобых ученых? Все это, вроде, было. Но как-то, со временем, перевелось, растворилось, улетучилось, затянулось трясиной тотальной коррупции, разложением. Да и чисто профессиональных достижений, качественных управленческих решений наблюдалось совсем немного. Возможно, системе не хватало открытости, целеустремленности, системного единства задумок и действий, эффективного профессионального менеджмента?

Меньше всего хотелось бы пенять на предшественников и богатеть «задним умом». Ситуация такая, какая есть, и искать пути выхода из нее нам нужно сегодня. Свой вариант решения наболевших проблем мы видим в полной публичной открытости главного земельного ведомства Украины для граждан, профессиональных сообществ и СМИ, привлечении к решению наиболее острых и сложных проблем лучших специалистов-практиков из всех уголков страны, народных депутатов и нормопроектировщиков из Вер­ховной Рады, интеллектуальных лидеров профессиональных объединений, талантливых, не оторвавшихся от понимания жизненных реалий ученых. Первый опыт публичной открытости уже начал приносить весьма позитивные результаты: создана и эффективно функционирует общественная комиссия с участием представителей ведущих СМИ, контролирующая погашение задолженности по выдаче государственных актов в регионах, разработан и принят инновационный по содержанию Закон «О государственном земельном кадастре», разрабатывается подзаконная нормативная база его функционирования, урегулирован порядок разработки проектов организации севооборотов и упорядочения угодий, разработаны и находятся на рассмотрении Верховной Рады законопроекты об упрощении порядка предоставления земельных участков, упрощении порядка установления границ населенных пунктов, кардинальном изменении (упрощении) порядка размежевания земель государственной и коммунальной собственности. Проделана колоссальная работа по разработке, широкому общественному, профессиональному обсуждению и доработке законопроекта «О рынке земель», завершается создание современного программно-аппаратного комплекса ведения государственного земельного кадастра…

Правда, такая открытость Гос­земагентства не обходится и без некоторых курьезов: наряду с неравнодушными гражданами и честными профессионалами объявилась и целая плеяда паниковских, то навязчиво просящих миллиончик на очередное наукообразное литературное творчество, то предлагающих за пять миллиардов (!) бюджетных гривен пересчитать координаты всех земельных участков в новую, ранее пролоббированную ими систему. Отношусь к таким ходокам с иронией. Просто они никак не могут привыкнуть, что былые времена вольных распилов бюджетных средств в Госземагентстве безвозвратно прошли.

У нынешней ситуации в земельной сфере есть еще одна продиктованная временем особенность: отрасль уже невозможно развивать как «вещь в себе», создавая искусство ради искусства. Государство ждет от «земельщиков» прежде всего двух простых вещей: земельная сфера должна стать мощным рычагом, лифтом всей национальной экономики и финансов. Руководство и специалис­ты Госземагентства сегодня трудятся над выполнением этой задачи.

Нам, ныне живущим украинцам и нашим потомкам, завещано величайшее богатство — плодороднейшая в мире земля, с «бумагами» на которую поднакопилось немало трудностей, скорейшее преодоление которых требует, в первую очередь, эффективного земельного менеджмента.

Сегодня мы меняем саму методологию и инструментарий реформ: вместо попыток реализации бюджетоемких фантасмагорий, выбираем простые и понятные как специалистам-практикам, так и простым людям управленческие решения.

А что остается? Делать на своем рабочем месте реальное, понятное тебе дело или… пополнять армию компетентных политиков и авторитетных экспертов.

Сергей Тимченко, глава Государственного агентства земельных ресурсов, "Зеркало недели. Украина"