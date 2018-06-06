Избирательные программы: найди 10 различий

Социалисты – единственные, кто не назвал в свой программе ни одной конкретной цифры… Кто больше даст за рождение ребенка?.. «Регионалы» – за «углубление» политреформы... Бютовцы умалчивают про язык и НАТО… Досрочный статус парламентской гонки ничего принципиально нового в традицию «Выбери меня!» не внес. Разве что у Мороза на сей раз вспомнили о том, что краткость – сестра таланта, и ограничились нетипичным для СПУ объемом текста – менее странички.

Что касается содержания, то избирателю в который раз предлагается поверить в то, что отданный за ту или иную политсилу голос (независимо от того, за какую именно) практически гарантирует ему дальнейшее существование в условиях «рая земного»…

Дабы не перегружать читателя не имеющими шансов на практическое воплощение деталями, ограничимся анализом предвыборных программ лишь тех партий, которые представлены в нынешнем парламенте.

Социальные гарантии

Социалисты – единственные, кто не назвал в свой программе ни одной конкретной цифры. То ли в силу того, что выборы до сих пор считают нелегитимными и к выстраиванию максимально привлекательной системы «обязательств» относятся соответственно – спустя рукава. То ли уже смирились с тем, что к социально-экономическим показателям никакого отношения иметь не будут…

Зато все остальные вступили в эдакое соцсоревнование под девизом «назови цифру, на которую у оппонентов фантазии не хватит». Чего стоят одни только предполагаемые суммы выплат за рождение ребенка!

Наиболее скудным воображением в этом вопросе отличилась КПУ. По Симоненко социальная справедливость в сфере деторождения состоит в увеличении выплат за второго и каждого следующего ребенка до 18,4 тысячи гривен. Правда, тут у коммунистов встречается «завлекаловка», до которой больше никто не додумался. Одному из родителей, воспитавших трех и более детей обещают снижение пенсионного возраста на 5 лет. За вредность, что ли… Правда, за кадром остался вопрос, какому именно из родителей светит подобное сомнительное счастье? Или это они сами между собой должны решать?

Далее пойдем по степени увеличения предложений.

Авторы предвыборной программы БЮТ рождение первого ребенка оценили в 10400 гривен. Второго – в 15000, третьего – в 25000. Блок НУ–НС за первого отпрыска обещает 12000, за второго – 15000, третьего и каждого следующего – 25000. Наиболее щедрой на обещания тут оказалась Партия регионов. В ее предвыборной программе чуть ниже уровень выплат за первенца – 11700. Зато за второго ребенка в семье обещают уже 25000, а за третьего и каждого следующего – целых 50000 гривен! И если бы это было все! По мнению «регионалов», госбюджет вполне потянет отстегивать на каждого ребенка в возрасте от 3 до 13 лет по 100 гривен ежемесячно. А с 13 до 18 лет – 200 гривен в месяц.

Впрочем, в НУ–НС считают возможным на те же нужды выделять еще больше. 235 гривен в месяц на ребенка в возрасте до 6 лет, 298 – от 6 до 18.

Первое рабочее место решились гарантировать только ПР и КПУ. Назвать размер минимальной зарплаты в 2008 году отважились НУ–НС и КПУ. 600 и 792 гривни соответственно. А вот о своевременной выплате зарплат и пенсий вспомнили только коммунисты.

Зато в СПУ изобрели прекрасную формулировку: «рост благосостояния каждой семьи за счет создания условий (правовых, организационных, технологических, кредитно-финансовых) для реализации потенциала каждой семьи». Очевидно, в переводе с чиновничье-бюрократического языка это должно звучать так: «что отхапал – то твое». А еще у Мороза непонятно с чего обещают людям передел 50% ВВП через бюджет, называя это… социальной политикой.

Один из самых актуальных на сегодня – квартирный вопрос – к сожалению, разумного решения в предвыборных программах не нашел. Ипотечное кредитование, обещанное БЮТ и КПУ, уже сегодня демонстрирует, что это вариант для молодых семей фактически равнозначен совету «выкручивайтесь, как хотите». А социальное жилье, гарантии получения которого есть в программах НУ–НС и ПР, прежде чем раздавать, следовало бы сперва построить.

Реформа власти

Отмену депутатской неприкосновенности, а также ликвидацию привилегий (правда, только для депутатов) блок НУ–НС, как и было обещано, включил в свою программу. В БЮТ эти вопросы вместе с выбором формы правления – президентская или парламентская (смешанные варианты почему-то не упоминаются), лишением депутатских мандатов нардепов-коррупционеров и прочее предлагается вынести на референдум. К сожалению, авторы программы не уточнили, надо ли проводить этот референдум до очередной конституционной реформы, или после него… То есть, в условиях, когда с результатами референдума должна еще согласиться Верховная Рада, или после введения так называемого «референдума прямого действия», результат которого, по идее, должен иметь силу закона.

«Регионалы» просто выступили за «углубление» политреформы без дальнейших пояснений. Социалисты ее пообещали – не то в таком виде, как реформа существует сейчас, не то в каком-то другом – понять невозможно. Зато коммунисты тут развернулись во всю ширину души. Пообещали ликвидировать неприкосновенность не только депутатов, но и судей, и Президента… Да и самого Президента также ликвидировать за компанию. А уж обет КПУ относительно введения императивного мандата (!) так и вовсе тянет на пламенный левый привет Петра Симоненко Юлии Владимировне.

На судебной реформе остановились все без исключения нынешние парламентские партии. И все, кроме социалистов, пообещали сделать должности судьи выборными. Коммунисты добавили, что – на определенный срок, и с возможностью отзыва. А в программе НУ–НС даже указали правильное название инициативы: институт мировых судей. Правда, ни в одной программе почему-то не уточнятся, что мировая юстиция – всего лишь одна из форм судебной системы. Она не исключает уголовных, административных и так далее судов, а всего лишь дополняет их. Скажем, в Великобритании институт мировых судей возник еще в XIV веке, и за все время своего существования в разных странах предназначался исключительно для разрешения мелких споров или правонарушений. Преимущественно административного порядка.

Язык, НАТО и прочее

И, наконец, второй государственный язык, ЕС и НАТО – темы, вокруг которых безо всяких видимых результатов политики ломают копья далеко не первый год.

Партия регионов в очередной раз обещает дать русскому языку статус второго государственного, «намекая», что для этого хотела бы располагать «устойчивым большинством в Верховной Раде». Помимо этого «регионалы» обещают внеблоковый статус Украины. Последнее, плюс нормализацию отношений с ЕС и РФ, обещают и социалисты. Коммунисты в общую кучу добавили вхождение в Единое экономическое пространство и хорошие отношения со всеми странами СНГ, в первую очередь – с Россией, Беларусью и Казахстаном.

В НУ–НС, вполне прогнозированно, обещают вступление в ВТО, зону свободной торговли с ЕС и безвизовый режим.

Авторы программы БЮТ, как ни странно, на «вечные темы» вообще внимания не обратили. Единственное, что можно с натяжкой считать имеющим отношение к внешнеполитической части программы, – это обещание повысить транзитный потенциал Украины, построив новые нефте- и газотранспортные магистрали.

Разумеется, тут перечислены далеко не все, а лишь наиболее интересные (либо наиболее ожидаемые) из предложенных парламентскими партиями предвыборных «завлекаловок». Более подробный анализ партийных программ, равно как и окончательное решение, оставляем читателю.

Елена Перегуда