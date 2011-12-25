В УСДП верят, что Королевская «перезагрузит» партию

Идеология Украинской социал-демократической партии (УСДП) не будет изменяться в связи со сменой руководства партии. Об этом заявила новоизбранный лидер партии Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ, она высказала надежду на то, что им удастся вернуть доверие людей.

«Я верю, что мы сможем сегодня в принципы социал-демократии - справедливость, свободу и солидарность - вдохнуть новую жизнь. Я верю, что мы сможем вернуть доверие людей и веру в эти принципы», - отметила Н КОРОЛЕВСКАЯ.

В свою очередь первый заместитель председателя УСДП Евгений СУСЛОВ выразил убеждение, что благодаря новому руководству партии демократическая оппозиция будет усилена.

«Мы четко заявляем, что не делаем того, что может навредить Блоку Юлии Тимошенко. Мы будем действовать в ключе той политической силы, составной частью которой являемся, будем усиливать ее. Наша задача - на выборах 2012 года набрать большинство голосов в парламенте и освободить Юлию ТИМОШЕНКО», - заверил он.

Второй заместитель председателя УСДП Владимир ТКАЧЕНКО также подчеркнул, что делегаты съезда верят, что Н.КОРОЛЕВСКАЯ «перезагрузит» партию.

«Это харизматичный лидер, который поможет УСДП стать современной европейской политической партией», - заявил политик.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря съезд УСДП проголосовал за избрание Н.КОРОЛЕВСКОЙ председателем партии.