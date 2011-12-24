Томенко: с госбюджетом повезло лишь нескольким чиновникам

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что государственный бюджет 2012 года поставит местные общины на грань выживания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, об этом он сказал, комментируя принятый парламентом 22 декабря закон о государственном бюджете Украины на 2012 год.

Н.ТОМЕНКО отметил, что в ходе обсуждения не только представители оппозиции, но и, например – представители Коммунистической партии, которые совместно с властью сформировали исполнительную власть и пока не собираются отзывать своих представителей с высоких должностей, поддерживают позицию о том, что этот бюджет не обеспечивает финансирования даже базовых расходов и зарплат для местных общин.

Вице-спикер отметил, что без кардинального пересмотра бюджета местное самоуправление будет еще в худшей ситуации, чем в этом году. Он напомнил, что в 2011 году только под давлением оппозиции и местного самоуправления правительство дотировало большинство регионов Украины для того, чтобы выплатить зарплату бюджетникам за декабрь.

«В проголосованном бюджете местные общины не будут иметь возможности обеспечить даже выплату заработной платы на протяжении всего года», - сказал он.

Кроме того, Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что бюджет на 2012 год фактически снял возможные субвенции на проведение мероприятий по социально-экономическому развитию отдельных территорий на сумму 692 миллиона 85 тысяч гривен, которые были проголосованы парламентом в первом чтении. Он отметил, что принятый бюджет предусматривает, что эти средства будут профинансированы за счет Государственного фонда регионального развития. Интересно, по словам Н.ТОМЕНКО, что этот фонд еще не создан, а законопроект о его создании проголосован в декабре только в первом чтении.

Везучими, по словам Н.ТОМЕНКО, могут считать себя лишь несколько высоких чиновников и депутатов, которые смогли пролоббировать через субвенции для местного самоуправления средства для своих избирательных округов.