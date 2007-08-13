Ющенко предлагают сменять президентское кресло на оранжевую коалицию

Президент Украины должен сам сложить полномочия в случае, если в Верховной Раде будет создана "оранжевая" коалиция. Такое мнение в понедельник на пресс-конференции высказал лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко.

Как передает корреспондент ЛигаБизнесИнформ, в то же время, П.Симоненко уверен, что, кроме коалиции национального единства, которая действовала в Верховной Раде V созыва, никакая другая коалиция не сможет решить таких вопросов, как продолжение политреформы и социализация законов. Более того, "иной формат коалиции в парламенте приведет к узурпации власти в Украине", - считает он. Поясняя свою позицию, П.Симоненко заявил, что под узурпацией понимает создание "оранжевой" коалиции, "оранжевого" правительства при нынешнем Президенте. Поэтому в случае создания такого большинства Виктор Ющенко должен сложить свои президентские полномочия, - сказал он.

Кроме того, П.Симоненко обвинил главу государства в том, что он "превратился в агитатора избирательной кампании". По его словам, Президент всегда должен оставаться нейтральным. В то же время, В.Ющенко агитирует за одну из политических сил, - подчеркнул лидер КПУ.