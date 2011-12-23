Прокурор Фролова: С сегодняшнего дня приговор Тимошенко вступает в силу

Представитель государственного обвинения, прокурор Лилия ФРОЛОВА заявляет, что с сегодняшнего дня приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО по «газовому» делу вступает в силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.ФРОЛОВА заявила сегодня в интервью журналистам после объявления коллегией судей Апелляционного суда Киева решения по результатам рассмотрения жалобы Ю.ТИМОШЕНКО на соответствующий приговор Печерского районного суда столицы.

«Сегодня объявлено решение. У суда апелляционной инстанции есть 5 дней на выписку решения. С сегодняшнего дня приговор вступает в законную силу», - сказала Л.ФРОЛОВА.

По ее словам, представители государственного обвинения присутствовали в зале суда во время объявления решения. «Мы успели», - добавила она.

Прокурор отметила, что государственное обвинение удовлетворено решением Апелляционного суда Киева.

«Мы не обжаловали приговор, мы считали его законным и обоснованным, и сегодня доказывали это в Апелляционном суде», - подчеркнула она.

Л.ФРОЛОВА также добавила, что 29 декабря в 16.00 коллегия судей Апелляционного суда объявит свое решение в полном объеме.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, коллегия судей Апелляционного суда Киева оставила без изменений приговор, вынесенный экс-премьер-министру Украины Ю.ТИМОШЕНКО 11 октября Печерским районным судом столицы по газовому делу.

Апелляционный суд 13 декабря начал рассматривать по существу жалобу Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокатов на приговор, вынесенный 11 октября Печерским райсудом по «газовому» делу, о лишении экс-премьера свободы сроком на 7 лет и выплату компенсации убытков, нанесенных в результате реализации газовых соглашений в 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" в размере 1,5 млрд. грн.