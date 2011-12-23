О чем говорит выход Забзалюка из фракции «БЮТ-Батькивщина»?

Выход политического тяжелоатлета Романа ЗАБЗАЛЮКА из фракции «БЮТ-Батькивщина» свидетельствует, что латентный раскол в среде «бело-сердечных» перешел в публичную фазу, считает директор Центра общественно-информационный технологий «Форум» Валерий ДЫМОВ.

«Интересно, что еще три дня назад Юлия ТИМОШЕНКО опубликовала в СМИ открытое письмо, в котором назвала информацию о расколе в свой партии «циничными провокациями». Однако сегодняшний выход ЗАБЗАЛЮКА из фракции заставляет задуматься над степенью объективности таких утверждений лидера «Батькивщины», - говорится в переданном агентству УНИАН комментарии политолога.

«Кстати, - добавил он, - если проанализировать голосование фракции за закон о выборах народных депутатов, которое состоялось в парламенте 17 ноября и нанесло бютовцам очень болезненный репутационный удар, то раскол, от которого открещивается Юлия Владимировна, виден как на ладони. Из 103 депутатов фракции 62 проголосовало «за». Среди них – и Роман ЗАБЗАЛЮК. А последующие заявления бютовцев, что они, мол, голосовали, выбирая из двух зол меньшее, а совсем не потому, что достигли консенсуса с властью по этому вопросу, выглядело как оправдание нашалившего школьника».

По словам аналитика, «первым серьезным сигналом о том, что не все так хорошо в «бютовском королевстве», стало снятие Ивана КИРИЛЕНКО – одного из самых ярких руководителей этой политической силы - с должности руководителя фракции».

«Сегодняшнее заявление ЗАБЗАЛЮКА еще раз убеждает – БЮТ покидают самые сильные и самые авторитетные бойцы в партии», - отметил В.ДЫМОВ.

«Роман ЗАБЗАЛЮК – неизменная «правая рука» нынешнего руководителя фракции Андрея КОЖЕМЯКИНА, сам занимал должность заместителя председателя фракции, входил в очень узкий круг бютовцев, которые имели прямой контакт с Юлией Владимировной, - отметил политолог. - Кроме того, Роман Емельянович с момента создания партии «Батькивщина» был одним из активнейших ее организаторов. С 1999 года - неизменный руководитель областной организации ВО «Батькивщина» в Николаевской области, избирался в состав президиума политсовета партии, вскоре был избран главой центральной контрольно-ревизионной комиссии партии «Батькивщина». Был основателем и соредактором партийной газеты «Наша Батькивщина».

«На протяжении обоих созывов ВР - пятого и шестого – работает в Комитете по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией. В свое время был участником боевых действий в Афганистане, награжден орденом Красной Звезды. То есть, личность и в самом деле незаурядная, весомая и авторитетная», - отметил В.ДЫМОВ.

«Поэтому сейчас, - отметил он, - интрига будет разворачиваться вокруг того, «под кого» ЗАБЗАЛЮК вышел из БЮТа. Пойдет ли он к «регионалам», останется ли внефракционным, или задастся амбициозными планами создать собственную депутатскую группу. Энергии и политического веса для такого шага у ЗАБЗАЛЮКА хватит».

По словам В.ДЫМОВА, «среди 25 внефракционных нардепов найдется немало желающих, чтобы ЗАБЗАЛЮК возглавил еще одно депутатское объединение. У него очень весомый организаторский опыт, хорошие связи и абсолютно незапятнанная политическая биография. Таких ценных «бойцов» в парламенте, в действительности, немного, а поэтому его политические акции сейчас быстро идут вверх».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 декабря, на пленарном заседании председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН сообщил, что народный депутат Р.ЗАБЗАЛЮК вышел из фракции "БЮТ-Батькивщина".