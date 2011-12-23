Азаров думает, что инвесторам Украина более выгодна, чем Канада

Украинское правительство делает очень много для привлечения инвестиций в Украину. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в интервью американскому журналисту и телеведущему Ларри КИНГУ, показанному в четверг в эфире Первого Национального телеканала.

«Первое, мы установили самые низкие налоги в Европе. В Канаде налог на прибыль примерно 35%, у нас – 17%. Налог на добавленную стоимость у нас 19%. Налог на доходы физических лиц - всего 15%», - рассказал Н.АЗАРОВ.

Также премьер-министр Украины отметил преимущества нашей страны в сфере привлечения инвестиций: «У нас гораздо ниже, чем, например, в Канаде, стоимость энергоносителей, у нас ниже заработная плата, причем значительно. Мы готовы предоставлять площадки уже с готовой инфраструктурой под размещение производств».

«Если к нам обращаются и говорят: «Мы хотим построить вот такой-то завод», мы готовы взять на себя затраты по подведению к этой площадке всех коммуникаций» - заявил Н.АЗАРОВ.